Семакофилы против семакофобов. Первый тайм сыгран

Российский футбол вернется на телевизионные экраны и кочковатые поля лишь через два месяца, однако отдел спорта «Фонтанки» небезосновательно решил, что эти декабрьские дни, наполненные запахами хвои и мандаринов, — подходящий момент для подведения промежуточных итогов.

Сергей Семак//Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В суете еженедельных матчей сложно абстрагироваться и задуматься о глобальном, и эту зимнюю паузу спортивная журналистика традиционно использует для далекоидущих выводов глобальных масштабов. Что нового мы увидели на поле? Кто стал героем? Есть ли свет в конце тоннеля, или этот свет как раз и есть плохие новости? «Фонтанка» предлагает читателям материал из двух частей, в котором мы попытаемся понять, какой «Зенит» строит Сергей Семак, какие кадровые цели будут актуальны во время предстоящего трансферного окна, а также выяснить, насколько оправданы надежды семакофилов и эсхатологические ожидания семакофобов.

«Зенит» завершил календарный 2018 год серией из трех поражений: в чемпионате страны команда Сергея Семака проиграла в Туле на глазах местного губернатора Алексея Дюмина. В Петербурге на свежепереименованном стадионе на глазах Алексея Миллера учитель Курбан Бердыев оказался сильнее ученика. В Праге «Славия» уверенно добилась нужного результата, обыграв немотивированный «Зенит»: на родину Франца Кафки петербургский клуб отправился без половины состава, который осенью можно было назвать основным.

В отпуск раньше времени устремились Артем Дзюба, Бранислав Иванович, Александр Ерохин, и это обстоятельство выдавало отношение тренерского штаба «Зенита» к завершающему матчу группового этапа Лиги Европы. Несмотря на 0 очков в последних трех играх, петербургский клуб умудрился уйти на зимнюю паузу с высоко поднятой головой. В чемпионате страны команда из самого северного города-миллионера лидирует с микроскопическим отрывом в одно очко, который после 17 тура имеет больше символическое значение, нежели турнирное. В группе Лиги Европы «Зенит» гарантировал себе первое место еще победой над «Копенгагеном» в 5 туре, что с учетом сложностей Сергея Семака можно признать локальным успехом. Пожалуй, лишь поражение от «Ростова» и вылет из Кубка страны можно признать однозначной неудачей.

Экс-капитан «Рубина» приходил в «Зенит» со скрипом. Из интервью Семака «Фонтанке» стало известно, что приглашали его в мае 2018 года в Петербург несколько раз. По информации «Фонтанки», в день первого приезда Семака, который на тот момент возглавлял «Уфу», имел место совет директоров, на котором в частности обсуждали кандидатуру Дика Адвоката. Параллельно в социальных сетях петербургского клуба был запущен опрос, кто должен стать следующим главным тренером «Зенита». С серьезным преимуществом выиграл чемпион страны в составе трех разных клубов. Благодаря ли этому опросу, или начальники петербургской команды руководствовались другими аргументами, 29 мая 2018 года Семак был назначен главным тренером (контракт был подписан по системе 2+1).

В наследство от предыдущих двух сезонов Семаку достались две абсолютно разные команды, точечно усиленные ветеранами движения. С собой из «Уфы» Семак привез лишь двух членов тренерского штаба: выпускника петербургской Классической гимназии №610 Александра Низелика и врача-реабилитолога Марию Бурову. Первыми решениями Сергея Богдановича в «Зените» стало возвращение на позицию главного врача команды Михаила Гришина и Александра Анюкова. Оба старожила «Зенита» (Гришин работает в петербургском клубе с 1992 года) пали жертвами кадровых пертурбаций времен Роберто Манчини, и их возвращение было воспринято болельщиками исключительно положительно.

О кадрах и трансферах мы поговорим в следующей части, а пока сосредоточимся на статистике и тактике. Обновленный — третий раз за три года – «Зенит» стартовал очень резво: в первых пяти турах чемпионата страны очков петербургский клуб не терял. В эти же недели, пусть и со скрипом, команда Семака смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы: в том числе благодаря невероятной победе 8:1 на пустом «Петровском».

Футбольный сезон стартовал 29 июля, и к 13 декабря было сыграно 29 официальных матчей — и это не считая матчей сборных! Невероятная нагрузка. Как подсчитали любители футбольной статистики, Далер Кузяев, главный двигатель уже второй подряд версии «Зенита», за 2018 год провел к концу осени под 50 матчей — ведь домашний чемпионат мира и проход аж до ¼ финала никто не отменял. И надо отметить, что с точки зрения функциональной подготовки вопросов к тренерскому штабу быть не может: даже в проигранных матчах вторые таймы игроки петербургского клуба проводили намного сильнее.

В 2018 году команда Семака потерпела поражения в трех встречах еврокубков, 4 — во внутреннем чемпионате и один раз в Кубке России. Итого — 8 из 29. Удивительным образом все эти печальные результаты сложно свести в единую систему.

Поражение со счетом 4:0 в Минске против местного «Динамо» мы отдельно обсудим в следующей части, проигрыш «Мольде» Оле Гуннара Сульшера с учетом результата первого матча мало что значил, как и счет в Праге.

В чемпионате страны «Зенит» первый раз оступился в Махачкале, и, естественно, этот результат столичными медиа трактовался однозначно: нищая команда сумела одержать волевую победу над зажравшимися миллионерами из культурной столицы. Традиционно такого рода поражения принято объяснять отсутствием настроя и уверенностью в итоговом положительном результате. Второе поражение состоялось уже в следующем выездном матче: «Динамо», которое не могло одержать победу на протяжении нескольких недель, сумело победить «Зенит». Во многом потому, что почти час петербургский клуб играл в меньшинстве (на 37 минуте за вторую желтую карточку был удален Себастьян Дриусси) и умудрился пропустить лишь на 75 минуте.

Пожалуй, самое серьезное поражение экс-армеец Семак получил во встрече со своим бывшим клубом: петербургская команда была растоптана в первые 30 минут, пропустила дважды, а могла и больше. В игре 14 тура против ЦСКА главный тренер москвичей Виктор ГАнчаренко полностью переиграл тренерский штаб «Зенита». Дополнительного издевательства добавила игровая статистика Ильзата Ахметова, который в первом тайме поучаствовал в обоих голах: еще в июле 2018 года выпускник тольяттинской Академии имени Коноплева приезжал на сбор «Зенита» в Австрии, но не подошел, и оказался в итоге в ЦСКА.

Проигрыши «Ростову» в Кубке и «Рубину» в чемпионате можно смело назвать стандартными. На берегах Дона петербургский клуб, пропустив уже на 4 минуте, сумел сравнять счет и уверенно вел дело к экстра-таймам. Однако выход на замену Артура Юсупова, проведшего в «Зените» 3 года, позволил команде Валерия Карпина победить 3:1: сперва Юсупов забил сам, а потом ассистировал партнеру. В этом сезоне это были первые два гола, пропущенные петербургским клубом со стандартных положений. В том же регистре «месть бывших» начался петербургский матч против «Рубина»: всю неделю до игры эксперты отмечали опасность угловых ударов команды из Казани — из-за специальной расстановки во вратарской противника. Именно благодаря описанной расстановке воспитанник Академии «Зенита» Егор Сорокин забил первый гол «Рубина» уже на 8 минуте — с первого углового. Считается, что за стандартные положения в тренерском штабе петербургской команды отвечает Анатолий Тимощук: именно он с гроссбухом напоминает о чем-то игрокам, выходящим на замену.

Для того чтобы обсудить тактические нюансы первой части сезона 2018-2019, «Фонтанка» обратилась к одному из лучших футбольных аналитиков российского Интернета, автору портала Sports.ru Александру Дорскому.



- По какой тактической схеме «Зенит» Семака начал в конце июля?



– Практически все матчи до перехода на схему с тремя центральными защитниками «Зенит» проводил по схеме 4-2-3-1 в атаке и 4-4-2 при позиционной обороне. Даже когда на позиции под Дзюбой выходили разные игроки (чаще всего – Дриусси и Кузяев, но также выходили Ерохин с Эрнани), их функции в атаке не сильно отличались. При обороне до ноября почти всегда были четкие 4-4-2, в которых тот, кто собирал подборы от Дзюбы при атаках «Зенита», выдвигался на одну линию с Артемом.



Правда, было несколько матчей, сыгранных и по другим расстановкам – например, в Минске. Это был явно не лучший пример 4-3-3 (они были в первом тайме – тогда в атаке сыграли Ригони, Шатов и Дриусси). Лучший по качеству пример – игра с «Краснодаром», когда «Зенит» перешел на игру с одним чистым нападающим и без мяча – так Семак подстроился под самую владеющую мячом команду РПЛ, которая развивает атаки через центральных полузащитников Газинского и Каборе.



- Был ли у Семака план Б, кроме лонгболлов на Дзюбу?



– Думаю, что серьезного запасного плана у Семака не было, но он нашел точечные решения, которые чуть разгружали Дзюбу. В первую очередь это перевод Ерохина налево, который вынужденно случился в матче с «Рубином» после удаления Кузяева. Александр был довольно дисциплинирован в обороне, помогал Дзюбе в верховой борьбе на чужой половине поля и великолепно подключался в чужую штрафную вторым темпом. Плюс к концу сентября «Зенит» наиграл под Ерохина стандарты – блоки Ивановича его освобождали и позволяли спокойно забивать «Оренбургу» и «Локомотиву».



- В домашнем матче с «Ростовом» Семак перешел на игру в трех защитников. Почему случилась эта перестройка? Можно ли ее считать успешной или усталость ноября-декабря помешала эксперименту быть чистым?



– Я думал, что переход на трех центральных защитников – специальная заготовка под матч с «Ростовом», но она использовалась во всех оставшихся матчах года. В матче с «Ростовом» она была оправдана – «Зенит» отзеркалил схему Карпина и спокойно обходил пятиугольник, который «Ростов» создает при позиционных атаках соперника (в нем участвуют два нападающих и три центральных полузащитника). Почему Семак и дальше использовал эту расстановку (особенно в матче с «Арсеналом), мне не очень понятно. Да, было и кадровое решение, которое сыграло (Кузяев слева против Роберта Скова из «Копенгагена», который любит смещаться справа в центр и бить с левой ноги), но все остальное было неэффективно.



На мой взгляд, для этой схемы «Зениту» нужен не только как минимум один фланговый игрок (хотя, скорее, новички нужны на оба края), но и левоногий центральный защитник. Иванович хорош (хотя и не так, как при Манчини), Нету проводит лучший сезон в «Зените», Маммана, возможно, выйдет на новый уровень после травмы, но никто из них не способен поддерживать атаку слева так, как это необходимо в схеме с тремя центральными защитниками.



- Кто лишний в футболе Семака и кого ему не хватает?



– Говорить о «футболе Семака» сейчас точно нельзя – да и вообще не знаю, про кого так можно сказать в России. Например, Мусаев немного изменил атакующие приоритеты «Краснодара» (количество атак по центру не уменьшилось, но зато стало больше забросов от Газинского и Перейры из глубины, плюс краснодарцы вскочили на второе место по числу навесов – сразу после «Зенита»), но все равно это «футбол «Краснодара», а не «футбол Мусаева». Думаю, что очень серьезных перемен в составе можно ждать только летом (уверен, Семаку дадут начать второй сезон практически при любом результате сейчас), а зимой нас ждет два-три трансфера на выход и один-два на вход.



Первый претендент на уход – Оздоев, удержаться в «Зените» ему вряд ли позволит даже великолепный мяч в ворота «Шальке». При наличии предложений, считаю, «Зенит» без особых проблем отпустит и Краневиттера. Плюс непонятная ситуация по Чернову – если «Зенит» подпишет нового левого защитника, он уйдет, если нет – останется. Игра Смольникова, Шатова, Мевли, Маркизио, Набиуллина и Заболотного совсем не радовала, но они наверняка не покинут «Зенит» зимой.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"