Технологии
Первый подземный скоростной тоннель Илона Маска открыли в США. За 1 км заплатили 5 млн долларов
Компания американского миллиардера Илона Маска The Boring Company представила свой первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Проект создан для того, чтобы бороться с пробками. Несмотря на огромную стоимость, изобретатель уверяет, что это технология будущего.
О проекте 19 декабря сообщает агентство Reuters. Илон Маск, который лично презентовал проект, рассказал, что тоннель в 1,83 километра строили почти два года, потратив около 10 миллионов долларов. В The Boring Company настаивают, что прокладка такого тоннеля традиционными способами обошлась бы еще дороже – в 1 миллиард долларов. Первые испытания показали неровности в конструкции, которые придется дорабатывать.
Изобретатель уверен, что тоннель поможет решить проблему загруженности на дорогах. Однако для этого понадобятся и новые машины, одну из которых показал Маск — это Tesla с выдвижными колесами.
Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi— Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.
Dec. 18 – Hawthorne, CA pic.twitter.com/dasUPNDbGK— The Boring Company (@boringcompany) 19 декабря 2018 г.
Справка:
Напомним, что проект транспорта будущего родился в декабре 2016 года, когда Илон Маск стоял в пробке в Лос-Анджелесе, который славится своими заторами на дорогах. Изобретатель объявил об открытии компании The Boring Company (boring - бурящий или скучный), которая займется строительством подземного тоннеля. Тестовый участок создан в городке Хоторн, где расположилась штаб-квартира новой фирмы. Бурение велось на глубине 7–13 метров. Маск обещает, что в тоннеле автомобили будут развивать скорость 200–240 км/ч. Кроме того, по нему будут ходить специальные автоматические автобусы вместимостью до 16 человек.