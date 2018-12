Первый подземный скоростной тоннель Илона Маска открыли в США. За 1 км заплатили 5 млн долларов

Компания американского миллиардера Илона Маска The Boring Company представила свой первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Проект создан для того, чтобы бороться с пробками. Несмотря на огромную стоимость, изобретатель уверяет, что это технология будущего.

О проекте 19 декабря сообщает агентство Reuters. Илон Маск, который лично презентовал проект, рассказал, что тоннель в 1,83 километра строили почти два года, потратив около 10 миллионов долларов. В The Boring Company настаивают, что прокладка такого тоннеля традиционными способами обошлась бы еще дороже – в 1 миллиард долларов. Первые испытания показали неровности в конструкции, которые придется дорабатывать.

Изобретатель уверен, что тоннель поможет решить проблему загруженности на дорогах. Однако для этого понадобятся и новые машины, одну из которых показал Маск — это Tesla с выдвижными колесами.

