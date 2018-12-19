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19.12.2018 11:13
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«Планетоград» отступит от блокадного кольца. Setl City сокращает проект в четыре раза

Компания Setl City приняла решение о значительном сокращении проекта «Планетоград». Застройщик отказался от возведения трех из четырех кварталов, планировавшихся в Петербурге вблизи Большого блокадного кольца и «Зеленого пояса славы». Об этом «Фонтанке» 19 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Ранее планировалось, что жилой комплекс «Планетоград» вблизи Пулковской обсерватории будет построен в четыре очереди. Застройщик принял решение ограничиться лишь одним кварталом, который компания уже начала строить в рамках первой очереди. 

«Мы приняли решение о пересмотре концепции проекта. С нескольких кварталов он сократится до одного небольшого жилого малоэтажного квартала с сопутствующей социальной инфраструктурой», – прокомментировал сокращение проекта исполнительный директор Setl City Игорь Влащенко.

Напомним, ранее девелоперу удалось отстоять в судах законность выданных разрешений на строительство. Против реализации проекта выступают градозащитники, уверенные, что стройка будет способствовать закрытию Пулковской обсерватории из-за невозможности вести наблюдения. Кроме того, активисты уверены, что «Планетоград» «залезал» на территорию зоны охраны блокадного кольца, которое охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.

Кроме «Планетограда», неподалеку от обсерватории должен появиться жилой комплекс АО «Пулково-цветы». Этот участок, указывали активисты 17 декабря на состоявшемся заседании суда, прямо стоит на блокадном кольце. Суд удовлетворил ходатайство истцов, обязав Смольный, выступающий ответчиком, представить точные границы объекта всемирного наследия.

Защитники Пулковской обсерватории неоднократно выходили на митинги и пикеты. В декабре стало известно, что руководство научного учреждения уже отправило  в РАН  на согласование пятилетний план переезда обсерватории в другие локации.

Справка:

«Зеленый пояс славы» - комплекс мемориальных сооружений на рубежах боев 1941-1944 годов за Ленинград, который был создан в 1968 году по инициативе поэта Михаила Дудина для увековечивания памяти павших защитников города. Комплекс состоит из Большого и Малого блокадных колец, он охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.

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