Трамп пообещал демократам «художественную» стену на границе с Мексикой, через которую можно все «прекрасно разглядеть»

Президент США Дональд Трамп пообещал гражданам «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой. Об этом он написал 19 декабря в своём аккаунте в «Твиттере».

«Демократы, вы громко заявляете, что не хотите строить бетонные стены. Но мы и не строим бетонную стену, мы строим художественную конструкцию из стальных прутьев, через которые вы сможете всё прекрасно разглядеть», – отметил американский лидер в свойственной ему ироничной манере.

Стена на границе с Мексикой – одно из предвыборных обещаний Трампа в 2016-м. Однако к строительству подрядчики приступили лишь в августе 2018 года. На возведение преграды выделено 25 миллиардов долларов. При этом президент США не исключил возможность привлечения средств из-за рубежа и не единожды угрожал приостановить работу правительства, если на стену не выделят дополнительные средства.

С середины октября Трампа беспокоит «караван» беженцев, который выдвинулся в сторону США с юга. Президент направил к границе бойцов Нацгвардии и частично закрыл её. В ноябре более 8 тысяч беженцев из стран Центральной Америки прорвались к американо-мексиканской границе. Тогда контрольно-пропускной пункт перекрыли пограничники из Штатов и пустили в ход резиновые пули со слезоточивым газом. Позднее Трамп убеждал, что газ был «очень безопасным».

Жёсткая миграционная политика американского лидера не раз становилась объектом массового порицания. Так, например, у иммигрантов отнимали детей, и лишь 20 июня под давлением общественности президент пошёл на попятную и запретил разлучать семьи нелегалов.