Открыты продажи в ЖК «Новое Купчино»

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» открыла продажи в жилом комплексе «Новое Купчино», расположенном на Малой Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Первый этап, ввод которого намечен на IV квартал 2020 года, включает в себя почти 43 тыс. кв. м жилья и рассчитан на 728 квартир от одной до трех комнат. Квартирография предусматривает 309 однокомнатных, 278 двухкомнатных и 141 трехкомнатную квартиру. Студии в объекте отсутствуют. Стоимость квадратного метра начинается от 100 тыс. рублей. Также в состав первого этапа входит 27 коммерческих помещений общей площадью 2,9 тыс. кв. м и подземный паркинг на 138 машиномест.

Жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино» возводится на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта в шаговой доступности от парков Интернационалистов и Героев-Пожарных. Проект включает в себя 2 352 квартиры, подземную парковку и отдельностоящие многоярусные паркинги. Также на участке, прилегающем к территории застройки, запланировано возведение современного детского сада на 310 малышей.

Расположение комплекса отличает развитая транспортная и социальная инфраструктура. В непосредственной близости от ЖК «Новое Купчино» располагается пять детских садов и три школы. Напротив жилого комплекса уже построена школа, которая должна начать свою работу в 2019 году.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru