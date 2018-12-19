ВЦИОМ отметил растущую лояльность россиян к мигрантам

Жители России стали более лояльны к трудовым мигрантам, хотя видят много негативных последствий иммиграционного процесса. Таковы итоги опроса ВЦИОМ, опубликованного 19 декабря.

51% опрошенных считает, что приезжие усиливают криминогенную обстановку в обществе. При этом пять лет назад такой точки зрения придерживалось 65% респондентов.

41% россиян говорит о том, что мигранты серьезно повышают нагрузку на социальную сферу (образование, здравоохранение и т. д.). А 49% – конкуренцию на рынке труда.

О негативном влиянии иммиграции на экономику заявили 43% участников исследования (при 40% в 2013 году).

Вместе с тем 48% россиян полагают, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук на низкоквалифицированной и малооплачиваемой работе.

Половина опрошенных (50%) высказывается за идею привлечения в страну русских и русскоязычных иммигрантов при ограничении въезда представителей иных национальностей. Столько же выступает за поддержку въезда молодых и образованных граждан и ограничение притока нетрудоспособных и малообразованных людей.

За последние пять лет респонденты стали более позитивно относиться к присутствию мигрантов в ряде сфер – в органах местной власти (с 86 до 74% антирейтинга), правоохранительных органах (с 84 до 69%), образовании (с 81 до 58%), медицине (с 76 до 51%), общественном питании (с 70 до 43%), общественном транспорте (с 68 до 58%).

Представители Республики Беларусь (25%), Украины (21%), Германии (16%) и Казахстана (15%) находятся на первых строчках в «народном» рейтинге для въезда в Россию. В антирейтинге оказались представители таких стран как Таджикистан (15%), Узбекистан (14%), Украина (13%), США (11%), Китай (9%).

Опрос был проведен 16 декабря, в нем приняли участие 1600 человек.