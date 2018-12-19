18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -7
$ 67.11р
76.47р
12:32 19.12.2018
Расширенный поиск

Общество
19.12.2018 10:57
Печать

ВЦИОМ отметил растущую лояльность россиян к мигрантам

Жители России стали более лояльны к трудовым мигрантам, хотя видят много негативных последствий иммиграционного процесса. Таковы итоги опроса ВЦИОМ, опубликованного 19 декабря.

51% опрошенных считает, что приезжие усиливают криминогенную обстановку в обществе. При этом пять лет назад такой точки зрения придерживалось 65% респондентов. 

41% россиян говорит о том, что мигранты серьезно повышают нагрузку на социальную сферу (образование, здравоохранение и т. д.). А 49%  – конкуренцию на рынке труда. 

О негативном влиянии иммиграции на экономику заявили 43% участников исследования (при 40% в 2013 году).    

Вместе с тем 48% россиян полагают, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук на низкоквалифицированной и малооплачиваемой работе. 

Половина опрошенных (50%) высказывается за идею привлечения в страну русских и русскоязычных иммигрантов при ограничении въезда представителей иных национальностей. Столько же выступает за поддержку въезда молодых и образованных граждан и ограничение притока нетрудоспособных и малообразованных людей. 

За последние пять лет респонденты стали более позитивно относиться к присутствию мигрантов в ряде сфер – в органах местной власти (с 86 до 74% антирейтинга), правоохранительных органах (с 84 до 69%), образовании (с 81 до 58%), медицине (с 76 до 51%), общественном питании (с 70 до 43%), общественном транспорте (с 68 до 58%).

Представители Республики Беларусь (25%), Украины (21%), Германии (16%) и Казахстана (15%) находятся на первых строчках в «народном» рейтинге для въезда в Россию. В антирейтинге оказались представители таких стран как Таджикистан (15%), Узбекистан (14%), Украина (13%), США (11%), Китай (9%).

Опрос был проведен 16 декабря, в нем приняли участие 1600 человек.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
19.12.2018 12:31

«Лучший урок письма» от «России»

Авиакомпания «Россия» примет участие в XVII Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».
«Лидер Групп»
18.12.2018 17:44

ГК «Лидер Групп» объявляет о скором увеличении цен

24 декабря, в связи с повышением строительной готовности, будут увеличены цены на квартиры в ЖК AEROCITY и в ЖК «Территория» первой и второй очередей.
ГК "КВС"
18.12.2018 17:39

В кругу друзей прибыло

У компании «КВС» появился новый партнер - детский клуб «Цветы жизни» в микрорайоне «Ясно.Янино»
18.12.2018 17:36

Увидеть и купить

Любой покупатель квартиры в новостройке мечтает ее увидеть. Компания «КВС» позаботилась о своих покупателях и организовала для них меблированный шоу-рум.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:26

Удивительная фотосессия от «КВС»

Летом текущего года компания «КВС» начала строительство жилого квартала бизнес-класса «Наутилус». Малоэтажный комплекс будет выполнен в необычном стиле стимпанк, в основу которого легла атмосфера викторианства.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:21

Специальное предложение от ГК «КВС»

В «квартале 3» ЖК «Ясно.Янино» открывается продажа квартир со встроенными кухнями от «Первой мебельной фабрики».
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 16:14

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Калейдоскопе» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Калейдоскоп» и «Цветной город», возводимых в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
Setl City
18.12.2018 12:53

Setl City начала строить ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl City приступила к строительству нового ЖК высокого комфорт-класса «Статус у Парка Победы» на Кузнецовской улице. Одновременно эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в проекте
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 12:43

«Группа ЛСР» открыла новый офис продаж в Санкт-Петербурге

17 декабря «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, открыла в Санкт-Петербурге новый офис продаж жилой недвижимости. Он расположился в Калининской районе на пр. Науки, 17/2 и стал восьмой точкой продаж компании в городе.
АО «Строительный трест»
18.12.2018 12:00

Бульвар Белых ночей вошел в ТОП-30 общественных пространств России

Пешеходный бульвар Белых ночей, созданный в жилом квартале NEWПИТЕР в поселке Новоселье, вошел в топ-30 проектов общественных пространств страны по версии авторитетного издания «Проект Россия».
LEGENDA Intelligent Development
18.12.2018 12:00

LEGENDA получила награду ПАО «Московская биржа»

13 декабря ПАО «Московская биржа» на итоговом клиентском мероприятии MOEX.DANCE, посвященном подведению итогов 2018 года, наградила LEGENDA Intelligent Development в номинации «Открытие года 2018. Эмитент на рынке облигаций» по Северо‐Западному федеральному округу.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
18.12.2018 11:55

Объединили интересы

17 декабря генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник посетил с рабочей поездкой Архангельск и встретился с губернатором области Игорем Орловым.