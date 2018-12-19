ЗакС отказался снижать муниципальный фильтр на губернаторских выборах

Петербургские депутаты отказались снижать процент муниципального фильтра на губернаторских выборах. Поправку к законопроекту предлагали представители фракции КПРФ.

Законопроект о выборах губернатора Петербурга приняли во втором чтении 19 декабря в петербургском парламенте. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», поправки к документу подготовили депутат от «Единой России» Денис Четырбок и фракция КПРФ. Коммунисты предложили снизить процент количества подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом, с десяти до шести. «Это демократизирует процесс выборов», – заметила глава коммунистической фракции Ольга Ходунова. Представитель Смольного Юрий Шестериков в ответ заявил, что авторы проекта уже согласовали изначальный текст закона с избирательной комиссией, поэтому поддержать снижение процента муниципального фильтра не могут. Фракция «Единой России» такую позицию поддержала и проголосовала против.

У поправки Четырбока подобных препятствий не возникло. Он, в числе прочего, предложил прописать порядок проверки подписей кандидатов-самовыдвиженцев, а также возможность голосования лиц, находящихся под домашним арестом.

В первом чтении законопроект о губернаторских выборах приняли в начале декабря. Как писала «Фонтанка», документ предусматривает отказ от досрочного голосования и введение процедуры «мобильный избиратель». Также вводится возможность выдвижения на выборах губернатора не от партий, а путём самовыдвижения. Для этого будущему кандидату придётся собрать два процента подписей жителей города, а после ещё пройти процедуру муниципального фильтра и собрать десять процентов подписей депутатов муниципальных советов города.