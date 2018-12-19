«Танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий» днём пройдет по Неве

Новейший российский ледокол «Андрей Вилькицкий», прозванный за уникальную маневренность «танцующим», совершит демонстрационный проход по Неве.

19 декабря в 13:10 он отправится от причала старого Морского вокзала, а в 14:30 пришвартуется на Английской набережной, у Благовещенского моста. Корабль легко узнаваем благодаря ярко-рыжему цвету корпуса с символикой российской программы «Время Арктики».

«Андрей Вилькицкий» – настоящий плавучий арктический дом высотой в семь этажей. На его палубах размещаются вертолетная площадка, аварийные катера, пожарная станция и даже собственный госпиталь. Ледокол может не только ломать лед и перевозить грузы в Арктике, но и участвовать в спасательных операциях. За минуту выполнить разворот вокруг своей оси, двигаться во льдах задним и боковым ходом.

Построенный Выборгским судостроительным заводом по заказу «Газпром нефти», он уже прошёл ходовые испытания в Балтийском море, и после двухдневной стоянки у Английской набережной отправится в район Северного морского пути. Там он будет обеспечивать круглогодичное сопровождение танкеров с арктической нефтью.