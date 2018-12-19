В Выборге со стрельбой задержали «Ленд Крузер», влетевший в автомобиль ДПС. За рулём сидел нетрезвый школьник

Пьяный подросток устроил ночные гонки в Выборгском районе Ленинградской области и не смог разминуться с полицией. Любителя опасных манёвров остановили выстрелом, больше всего пострадал служебный автомобиль.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около полуночи 18 декабря внимание наряда ДПС неуверенной ездой привлёк «Ленд Крузер Прадо». На пересечении Ленинградского проспекта и набережной 40 лет ВЛКСМ водителю предложили прижаться к обочине. Внедорожник в ответ резко изменил направление, сшиб служебный автомобиль и попытался скрыться во дворах.

Вылетая на встречную полосу и игнорируя красные сигналы светофора, он успел проехать не больше трёх минут. Погоня закончилась через километр. У домов на улице Гагарина инспектор ДПС выстрелил в воздух. Единственного выстрела хватило, чтобы вразумить водителя. Из остановившегося «Ленд Крузера» достали 15-летнего школьника, смелости которому добавил алкоголь.

«В результате применения оружия пострадавших нет, служебный автомобиль получил значительные повреждения. Проводится проверка», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД.