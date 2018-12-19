Лучший новогодний подарок для Оли – лекарство

У 12-летней Оли Барановой тяжёлый врождённый порок и другие аномалии сердца. В течение нескольких лет жизненно необходимыми препаратами Олю обеспечивал Минздрав, а когда были перебои в поставке лекарств, с их покупкой помогали добрые люди, в том числе читатели «Фонтанки». Сейчас девочке снова нужна помощь: один из двух препаратов, благодаря которым Оля живёт, заменили российским аналогом, а второй выдали в количестве, вдвое меньше необходимого.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь в сборе средств на лекарства.

Оля Баранова, 12 лет.

Врождённый порок и множественные аномалии сердца, высокая лёгочная гипертензия.

Необходимо три упаковки препарата «Ревацио» и две упаковки препарата «Траклир». Стоимость 390 000 руб.

Сразу после рождения Оли врачи сказали, что с таким врождённым пороком сердца, как у девочки, можно жить. Так и жили. Но со временем состояние Оли ухудшилось. «Оленька росла, и мы стали замечать, что она начала отставать в развитии, появилась вялость, усталость, не могла бегать, как все дети (10 метров шла пешком, потом несли её на руках), в весе прибавляла по 1 кг в год, и ощущалась нехватка кислорода (губы, лицо и конечности синели)», – вспоминает мама Оли. Но некоторое время спустя девочка могла уже только лежать.

В 2013 году врачи вынесли Оле приговор: за годы, что девочка живёт с пороком сердца, развилось его тяжелейшее последствие – высокая лёгочная гипертензия, необходима операция на сердце. Но проведя обследование, делать операцию врач отказался: слишком высоко давление в лёгочной артерии, сердце Оли может не выдержать. Кардиолог объяснил, что нужна предоперационная терапия – препарат «Траклир», который снизит давление в лёгочной артерии и позволит провести операцию на сердце. Принимать лекарство будет жизненно необходимо в течение нескольких лет и после операции. «Для нас это прозвучало как приговор», – рассказывает мама, ведь стоимость упаковки «Траклира» – 168 000 руб.

Благодаря упорству мамы, не сразу, но удалось добиться льготного обеспечения препаратом. Оля смогла встать, перенести две операции, даже пойти в школу. Когда случались перебои в поставке лекарства, помогали добрые люди. Сейчас Оле также назначен препарат «Ревацио» (силденафил), но его весной 2018-го Минздрав заменил российским аналогом. А необходимый «Траклир» в декабре выдал в количестве двух упаковок вместо четырёх.

«Проходя очередных врачей, выяснили, что у Оли упала сильно сатурация – с 92-93 до 83-84. Ходить по улицам ей стало труднее, отдышка громче и чаще… По всей вероятности, именно приём дженерика и усугубил состояние Оли. Появились частые головные боли, боли в ногах. Минздрав категорически не хочет выдавать оригинальный препарат. Второй назначенный нам препарат – «Траклир 32 ДТ», мы получили не в полном объёме. Его у нас хватит только до 25 декабря…» – говорит мама Оли.

Семья Оли – это мама, бабушка и старшая сестра – тоже инвалид, и весь доход состоит только из пенсий. Сейчас для девочки главное – дождаться третьей операции, поэтому необходимо продолжить приём лекарств. Оля и её родные вынуждены вновь обратиться за помощью к неравнодушным людям, поскольку самостоятельно приобрести лекарства не могут.

Ознакомиться с медицинскими документами, новостями, отчётами о сборе средств и контактной информацией можно на странице Оли на сайте фонда: http://fondnatasha.com/patients/olga_baranova/.

О способах помощи Оле можно узнать здесь: http://fondnatasha.com/patients/olga_baranova/details/.

Поддержать Олю можно также, приняв участие в благотворительной акции фонда «Лучший новогодний подарок».