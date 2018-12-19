Google и Facebook заплатят за политическую рекламу 450 тысяч долларов штрафа при выручке в 7 миллиардов

Интернет-гиганты Google и Facebook выплатят 217 и 238 тысяч долларов соответственно за размещение агитационных материалов. Штраф назначен судом штата Вашингтон.

Как сообщает 19 декабря AP, компании согласились с наказанием.

Судебные иски были поданы в июне 2018 года. Google и Facebook обвинялись в нарушении закон штата, который предписывает собирать, хранить и публиковать информацию о тех, кто заказывает размещение политической рекламы.

«Будь вы газетой в небольшом городе или крупной корпорацией, законы Вашингтона о раскрытии информации о политической рекламе распространяются на всех»,— заявил генпрокурор Боб Фергюсон.

По его данным, компании заработали на размещении агитматериалов почти 7 миллиардов долларов. При этом они не смогли объяснить, кто «оплачивал банкет».

Накануне президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что компании Facebook, Twitter и Google необъективны по отношению к нему и продвигают интересы демократов.