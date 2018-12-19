В библиотеке «На Стремянной» пройдёт «День добрых дел» в помощь Детскому хоспису

В преддверии Нового года в библиотеке «На Стремянной» пройдёт акция «День добрых дел» в помощь Детскому хоспису – 20 декабря с 12 часов здесь будут собирать предметы первой необходимости для тяжелобольных детей.

В новогодние каникулы всегда остро встаёт вопрос об обеспечении ребятишек элементарными вещами, такими как, например, подгузники. В связи с этим сотрудники библиотеки организовали сбор самого необходимого. Требуются:

- влажные салфетки детские (большая упаковка гипоаллергенные);

- одноразовые пеленки 60 см на 90 см;

- памперсы TenaS, размер M, L;

- памперсы Pampers, размер 6, 7.

Желающих помочь ждут по адресу: Стремянная улица, дом 20.

А до 15 января в рамках акции в библиотеке можно увидеть выставку творческих работ тяжело и неизлечимо больных детей «Моя Мечта тебе», над созданием экспозиции которой ребята работали под руководством петербургских художников вместе со своими родителями.

«Эти картины передают яркие эмоции, и то, как дети, на долю которых выпали непосильные испытания, чувствуют мир и ждут волшебного новогоднего праздника, чего хотят маленькие сердца в самые трудные минуты жизни и как сильно они верят в чудеса», – сказали в библиотеке.

Кроме того, напомним, в эти дни проходит ежегодная традиционная акция Детского хосписа «Мечты сбываются». На сайте www.мечтыдетей.рф дети поделились самыми сокровенными мечтами и ждут своего волшебника, который помог бы их осуществить.