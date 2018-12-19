Visa запускает систему быстрых платежей в России. В ней примут участие четыре банка

Сервис по переводу денег с карты на карту по номеру мобильного телефона получателя запускает платежная система Visa.

В публикации «Ведомостей» от 19 декабря говорится: Россия занимает первое место в мире по сумме и количеству переводов с карты на карту. В новом проекте Visa примут участие четыре крупных банка страны: ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк, «Хоум Кредит». Представители этих финансовых учреждений подтвердили участие в сервисе. Ранее такие же системы запустили Сбербанк и Mastercard.

Как рассказал источник издания, привязать к программе можно будет не только карты Visa, но и другие.

«Клиентам не нужно будет задумываться, карта какой международной платежной системы у того, кому необходимо сделать перевод, нужно будет знать только номер телефона», — подтвердил начальник управления дебетовых карт и программ лояльности «Хоум Кредита» Георгий Сорокин.

Он, а также представители ВТБ и Тинькофф Банка добавили, что тарифы на переводы по номеру телефона не будут отличаться от комиссий за перевод по номеру карты.

Система быстрых платежей Visa будет уже третьей по счету в России. Четвертым должен стать проект Центробанка, который готовят к запуску в январе. Сервис позволит переводить деньги не только по карточным счетам, но и по любым другим.