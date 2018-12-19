Россиянам напомнили про шестидневную рабочую неделю перед Новым годом. Праздники продлятся десять дней

Последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней, после чего россиян ждут десятидневные новогодние каникулы. Об этом 18 декабря напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

«Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря», — цитирует чиновника РБК со ссылкой на «Интерфакс».

«Новогодние выходные начнутся в воскресенье, 30 декабря, а завершатся во вторник, 8 января 2019 года», — добавил он.

Первым рабочим днем 2019 года станет среда, 9 января, а первая рабочая неделя нового года продлится три дня. Согласно одобренному в конце сентября трудовому календарю, нерабочие дни субботы и воскресенья 5 и 6 января добавят к майским праздникам.