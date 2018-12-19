Госдеп одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot. Ранее США угрожали санкциями за покупку С-400 в России

Турция купит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot MIM-104E. Сделку на 3,5 млрд долларов одобрил американский Государственный департамент, сообщает 19 декабря Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency). При этом в ноябре этого года Турция подтвердила намерение купить российские ЗРК С-400.

«Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников НАТО, которые могут обучать и действовать в пределах границ Турции. Турция не должна испытывать трудностей с внедрением этой системы в свои вооруженные силы», — говорится в пресс-релизе.

В декабре прошлого года Турция заключила с Россией контракт на покупку четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. США активно выступали против этой сделки, угрожая отменить поставки истребителей F-16 и F-35, а также ввести санкции против любого покупателя российских ЗРК. В ноябре этого года Турция заявила, что покупка С-400 является «решенным делом» и сделку не отменят.