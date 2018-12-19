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Бизнес
19.12.2018 09:34
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Lundin и Gunvor выходят из проекта по добыче нефти на шельфе Каспийского моря. Шведская нефтегазовая компания покидает Россию

Нефтетрейдер Gunvor и шведская нефтегазовая компания Lundin покидают проект по освоению Лаганского блока на шельфе Каспийского моря. Lundin окончательно покидает Россию, а у Gunvor еще остается 26% в комплексе по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Подробности 19 декабря сообщает «Коммерсантъ». В Lundin изданию подтвердили, что направили в правительственные органы уведомление об отказе от лицензии, а в Минприроды подтвердили его получение. В Gunvor от комментариев отказались.

Лицензией на месторождение с извлекаемыми запасами 12 млн т владеет ООО «Петроресурс», 70% акций которого принадлежит Lundin, а остальные — Gunvor. Теперь лицензия отправится в нераспределенный фонд Роснедр. Аналитики полагают, что ее стоимость на торгах может составить около 9 млн долларов.

В 2014 году «Роснефть» собиралась приобрести 51% в уставном капитале ООО «Петроресурс», доли  Lundin и Gunvor сократились бы пропорционально, а проект бы получил новый импульс. Из-за санкций и падения цены на нефть сделка сорвалась. К тому моменту  Gunvor успел пробурить на блоке несколько скважин, но лишь одна оказалась удачной.

 

Справка:

«Петроресурс» владеет лицензией на геологическое изучение с целью поиска и оценки месторождений углеводородного сырья на Лаганском лицензионном участке, расположенном на шельфе в северо-восточной части Каспийского моря. Площадь участка — 3 тыс. 386 кв. км. На Лаганском участке открыто месторождение Морское, извлекаемые запасы нефти которого составляют: по категории С1 — 5,7 млн т, С2 — 6,3 млн т.

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