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19.12.2018 09:16
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Москвича задержали по делу о растлении малолетней петербурженки «ВКонтакте». Переписку и фото нашла мать ребенка

Москвича задержали и доставили в Петербург под конвоем за интимную переписку в Сети с 13-летней школьницей. 

Как стало известно «Фонтанке», 18 декабря у Казанского вокзала в столице сотрудники правоохранительных органов взяли виртуального растлителя малолетних. Молодому человеку 22 года и, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, он начал общение с 13-летней девочкой из Красносельского района Петербурга. Про откровенные разговоры и фото узнала мама школьницы, она и подала заявление в следственное управление. 

Заявительница обратилась за помощью к следователям в июле. В августе было возбуждено уголовное дело. Теперь задержанному растлителю грозит от трёх до восьми лет лишения свободы. 

Ещё одно производство могут начать в отношении неизвестного, который с середины ноября по начало декабря развлекался в «ВКонтакте» с четвероклассницей из Невского района. В полицию накануне обратился обеспокоенный отец ребенка.

Похожих случаев множество. Так, вчера стало известно о задержании 30-летнего челябинца, который с октября по ноябрь удовлетворял свои нездоровые потребности за счёт двух петербургских школьниц. Интимные переписки с несовершеннолетними заводят и женщины. В октябре полиция навестила 25-летнюю продавщицу из Северной столицы, которая давала уроки секспросвета 15-летней девочке. 

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