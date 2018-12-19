Huawei попал в опалу в Европе. В Чехии чиновникам запретили использовать китайские смартфоны

Правительству Чехии запретили пользоваться телефонами китайской компании Huawei. Распоряжение издал премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Как 19 декабря пишет газета Lidovky, от смартфонов китайской компании уже отказались сотрудники министерства промышленности и торговли и здравоохранения.

Причиной стало предупреждение Национального управления кибернетической и информационной безопасности Чехии о том, что продукция китайских компаний Huawei и ZTE представляет угрозу безопасности. Эксперты полагают, что к информации имеют доступ китайские спецслужбы.

В декабре от китайских производителей вслед за США дистанцировалась Япония, которая решила отказать Huawei и ZTE в праве получать правительственные контракты. Американский президент Дональд Трамп запретил своим подчиненным пользоваться продукцией Huawei и ZTE, а также наложил вето на развитие сетей 5G китайскими компаниями. При этом американские чиновники пытаются убедить другие страны, в том числе Германию и Италию не использовать оборудование этих компаний.

При этом в России опальные китайцы в последние годы активно развиваются. Так, Минстрой предложил внедрить в городах систему распознавания лиц, для разработки которой привлекут специалистов из Поднебесной. В ноябре стало известно, что китайская компания откроет в Татарстане научно-исследовательский центр, а в Санкт-Петербурге уже в 2019 году появится дата-центр Huawei 3data Cloud.