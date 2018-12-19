«Девочки, не пугайтесь, это ограбление». На офисы двух турфирм Петербурга совершены интеллигентные налеты

Турфирмы на севере Петербурга – снова под пристальным криминальным вниманием. 18 декабря «почтены визитом» конторы «За путёвкой» и «Сфера». Впрочем, как и за день до этого, офисы пришлось покинуть ни с чем.

Первой целью для разбоя была выбрана турфирма «За путёвкой». Около половины двенадцатого дня неизвестный в светло-серой куртке и синих джинсах зашёл в офис на проспекте Луначарского, 56/1, и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Менеджеры в ответ развели руками: касса пуста. Преступнику пришлось ретироваться с пустыми карманами.

Около 14:45 в офис «Сферы» на улице Шостаковича, 5/1, заявился мужчина, на сей раз одетый в тёмно-синюю куртку и светлые джинсы. Отличительные особенности – пластырь на носу и синяки под глазами. Держа в руках пистолет, он элегантно объяснился: «Девочки, не пугайтесь, это ограбление. Мне нужны деньги ваших работодателей». Но казенная кубышка снова оказалась пустой, – и на этот раз налетчик ушел не солоно хлебавши. По обоим эпизодам полицией возбуждены уголовные дела по статье «Разбой».

Как ранее сообщала «Фонтанка», 17 декабря вооружённый налётчик покусился на офис турфирмы «За путёвкой», но на улице Ольги Форш. Действия разворачивались по тому же сценарию, только в этом случае преступник запросил инкассационную квитанцию, чтобы удостовериться – кассу опустошили до него. Давшая отпор менеджер рассказала полиции про пластырь на носу разбойника. Судя по всему, за петербургские турфирмы взялся один и тот же человек.