Россияне заскучали по временам СССР. Социологи объясняют тоску пенсионной реформой

Россияне всё больше ностальгируют по Советскому Союзу. За последний год число тоскующих по временам СССР резко выросло.

Данные опроса 19 декабря приводят «Ведомости» со ссылкой на исследования признанного иностранным агентом «Левада-центра». Сообщается, что чувство сожаления от распада СССР сейчас испытывают 66 процентов. Это показатель вырос сразу на 8 процентом, хотя в течение предыдущих десяти лет не поднимался выше 61 процента. Доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить, составила 60%.

При этом абсолютный максимум социологи фиксировали в 2000 году, когда доля скучающих по СССР составила 75% опрошенных.

Большинство симпатизирующих советским временам составляют люди старше 55 лет. При этом среди молодежи 18–24 лет такие настроения также растут. Среди основных причин, вызывающих ностальгию по Советскому Союзу, опрошенные назвали ​разрушение единой экономической системы (52%), потерю чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

Тренд на усиление ностальгии по СССР все заметнее, говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Триггером для роста таких настроений, по ее мнению, стала пенсионная реформа. «Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», – поясняет она.