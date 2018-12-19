Военные переезжают в новые общежития на островах Итуруп и Кунашир. Япония выразила протест

Япония выразила России протест из-за строительства казарм для военнослужащих на Курильских островах Итуруп и Кунашир.

Как рассказал на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, соответствующее заявление было сделано 18 декабря по дипломатическим каналам в Москве, пишет 19 декабря РБК со ссылкой на The Mainichi.

Общежития для российских военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир заселят до конца 2018 года, ранее заявил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев, сообщает ТАСС. По его словам, в 2017 году заселили два аналогичных общежития. В 2019 году еще четыре общежития на островах будут сданы на эксплуатацию.

Токио работает над ускорением переговоров с Москвой относительно спорных территорий и заключения между странами мирного договора. В сентябре на встрече с японским премьером Синдзо Абэ президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор, которого у Москвы и Токио нет с 1945 года. Абэ в ответ на предложение Путина заявил, что мирный договор стороны заключат, но только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов. При этом японская сторона заверяет, что на островах не появятся американские военные базы, хотя двумя годами ранее она заявляла об обратном.

Россия считает Курильские острова своей неотъемлемой территорией, Япония называет их «оккупированными». В 2016 году Москва и Токио договорились о совместной хозяйственной деятельности в южной части архипелага и интенсификации авиасообщения с Японией.