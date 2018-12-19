«Дайте украинцам самим выбрать дорогу к богу». Порошенко предостерег радикальные организации от захвата храмов Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко предостерег представителей радикальных организаций от захвата храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом он заявил накануне на встрече с преподавателями и студентами вузов Тернополя, пишет 19 декабря УНИАН.

Порошенко обратился к «отдельным радикалам» со словами, что нельзя отнимать храмы, поскольку «вы храмы отберете не у Москвы, а у общины». «Работать надо с общиной. Убедить надо и объяснить: если уже есть каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-то, переходите к нам», — призвал президент.

Он также полагает, что попытки забрать храмы силой будут выгодны Москве, поскольку «Кремль очень хочет, чтобы у нас была религиозная война, чтобы пролилась кровь».

«Дайте украинцам самим выбрать дорогу к богу, и они это сделают», — подчеркнул Порошенко и добавил, что процесс объединения церквей не будет быстрым.

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