США запретили въезд в страну сербскому генералу

США запретили въезд на свою территорию сербскому генералу Горану Радосавлевичу за предполагаемые нарушения прав человека, сообщил в заявлении госдепартамент.

"Есть основания полагать, что Радосавлевич участвовал в убийстве в 1999 году братьев Битики, трех американцев албанского происхождения, которых убили в Сербии во время войны в Косово", – говорится в сообщении.

Также въезд запрещен жене Радосавлевича Светлане и дочери Ане.

Радосавлевич – участник войны в Косово, командир антитеррористического подразделения "Оперативная группа". Участвовал в инциденте в Рачаке, в котором, по версии косовских сепаратистов, погибло до 45 мирных жителей. Также служил в Афганистане. В отставке с 2005 года. Входил в исполком Сербской прогрессивной партии.