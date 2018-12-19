Госдеп: США намерены продолжать взаимодействовать с РФ в вопросе урегулирования в Сирии

Соединенные Штаты намерены продолжать взаимодействовать с Россией и другими сторонами в деле урегулирования сирийского кризиса. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино на регулярном брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

Он ответил на вопрос корреспондента ТАСС, поддерживает ли Вашингтон намерение "астанинской тройки" (Россия, Иран и Турция) провести первое заседание сирийского конституционного комитета в начале следующего года. "Мы будем продолжать взаимодействовать в ООН со всеми сторонами, включая Россию, чтобы поддержать все возможные усилия, направленные на продвижение политического трека [урегулирования в Сирии], – сказал он. – Мы поддерживаем в этом вопросе Объединенные Нации, мы поддерживаем работу спецпосланника генсека ООН [Стаффана] де Мистуры".

По словам Палладино, "единственный путь к политическому решению [кризиса] в Сирии остается женевский политический процесс под руководством ООН", который "включает в себя конституционную реформу и проведение выборов под наблюдением ООН".

Ранее во вторник главы МИД "астанинской тройки" Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с де Мистурой не согласовали окончательный список членов сирийского конституционного комитета. В итоговом заявлении они подтвердили намерение провести его первое заседание в начале следующего года, но пока не понятно, как эта встреча может быть организована, если не определен состав участников. Кроме того, де Мистура покидает свой пост, его преемник приступит к работе только 7 января.