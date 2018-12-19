Россия и ЕС считают недопустимым вмешательство в дела Венесуэлы

Дипломаты РФ и ЕС на консультациях по Латинской Америке в Брюсселе согласились с позицией, что политические разногласия в Венесуэле не должны привести к попыткам внешнего и тем более силового вмешательства, стороны договорились продолжить диалог по ситуации в этой стране, сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы, безусловно, обсудили среди других вопросов наши видения развития ситуации в Венесуэле. Страна переживает очень непростые времена, связанные с внутриполитическим противостоянием, в немалой степени провоцируемым неконструктивной линией раздробленной венесуэльской оппозиции и при довольно серьезной поддержке этой оппозиции извне", – сказал он.

По его словам, участники консультаций, которые прошли в понедельник, "придерживались совпадающих позиций в том, что те серьезные расхождения политических подходов, которые испытывают различные силы в Венесуэле, и правительство, и оппозиция, во-первых, не должны привести к каким-либо попыткам внешнего, тем более силового вмешательства в дела этой страны".

"Разобраться в венесуэльских делах и предложить пути выхода из этой ситуации должны сами венесуэльцы", – сказал он.

Щетинин также сообщил, что представители дипслужбы ЕС проинформировали своих российских коллег о тех мерах, которые они планируют предпринять для содействия урегулированию ситуации в Венесуэле.

В октябре глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ЕС рассматривает возможность создания контактной группы для содействия политическому диалогу в Венесуэле.

По его словам, стороны "договорились, что такие контакты будем поддерживать". "Будем обмениваться мнениями, всегда имея в виду задачу, о которой мы неоднократно заявляли, о необходимости мирного демократического урегулирования разногласий, в интересах обеспечения социально-экономического развития страны, улучшения условий жизни венесуэльцев при полном уважении внутренних законодательных документов, определяющих политическое и государственное устройство этой страны", – отметил он.

Ранее глава Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что для разрешения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения.