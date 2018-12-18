МИД России: США подтвердили, что решение о выходе из ДРСМД — окончательное

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США «по двусторонним каналам» подтвердили намерение выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) — несмотря на публичные заявления о том, что решение будет зависеть от действий России.

«По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу», — сказал Рябков в интервью «Коммерсанту», пишет "Медуза".

«Мы вынуждены исходить из того, что <…> США будут целенаправленно двигаться в сторону его денонсации. А их планы по приостановке действия договора о РСМД — не более чем политические игры с общественным мнением и ключевыми союзниками по НАТО, которые, похоже, и уговорили Вашингтон взять двухмесячную паузу», — заявил Рябков.

18 октября на коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин назвал «односторонним» разоружение СССР после подписания договора об уничтожении РСМД наземного базирования, поскольку у США, в отличие от Советского Союза, были также ракеты морского и воздушного базирования. Бывший президент СССР Михаил Горбачев после этого заявил, что Путина «неправильно проинформировали».