Король Бельгии не принял отставку премьера. Пока

Король бельгийцев Филипп вечером 18 декабря принял премьера Шарля Мишеля, представившего монарху прошение об отставке кабинета, однако отложил принятие окончательного решения по этому вопросу.

Об этом говорится в распространенном в Твиттере заявлении Королевского дворца.

Le Premier Ministre @CharlesMichel a été reçu en audience au #ChateauLaeken pour présenter la démission du gouvernement. Le Roi tient sa décision en suspens. pic.twitter.com/MAaC0G3bfV — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 18 декабря 2018 г.

"Премьер-министр Шарль Мишель был принят на аудиенции во Дворце Лакен (резиденция короля бельгийцев – прим. ред.), где он представил прошение об отставке правительства. Король пока отложил принятие решения", – говорится в информации. В подобной ситуации, по бельгийской политической традиции, монарх обычно сначала проводит консультации с ведущими партиями королевства.

Аудиенция длилась примерно минут 15, после чего глава правительства покинул дворец, не сказав журналистам ни слова.

Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку после распада правящей коалиции, о чем он заявил на заседании парламента во вторник вечером, на котором ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.

Правительственный кризис в Бельгии начался в начале декабря из-за острых разногласий в правящей коалиции о поддержке Глобального договора ООН по миграции, за который выступали премьер и либеральные партии южного франкоязычной части страны – Валлонии и северной нидерландскозяыной Фландрии. 9 декабря правящая коалиция в Бельгии окончательно распалась – из правительства вышла ведущая фламандская партия – "Новый Фламандский альянс" (N-VA), которые в Бельгии считаются правыми радикалами, выступавшая категорически против этого договора.