Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назвала Украину самой бедной страной региона и континента.

"58,7% населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5% – доходы ниже прожиточного минимума", – заявила потенциальный кандидат в президенты в выступлении, которое разместила в Facebook.

Тимошенко отметила, что подобная ситуация в экономике является причиной катастрофической миграции. Она подчеркнула, что за прошедший год родину покинули более миллиона украинцев, а еще три миллиона готовы сделать это в ближайшее время. По словам возможного кандидата на пост президента Украины, такая ситуация является угрозой национальной безопасности.

Тимошенко также заявила, что украинская эмиграция напоминает бегство.

По мнению бывшего премьера, для исправления сложившейся ситуации властям необходимо дать украинцам альтернативу и создать условия для достойной жизни в стране. По информации Нацбанка Украины, за последние пять лет доходы населения сократились на 18 процентов.

Юлия Тимошенко уже несколько месяцев подряд является лидером соцопросов, которые изучают предпочтения украинцев в предстоящей президентской компании. Она пока не объявлена, хотя выборы президента Украины должны пройти в конце марта следующего года. Впрочем, они могут вообще не состояться – пока в стране действует военное положение, объявленное президентом Петром Порошенко и поддержанное Верховной радой Украины 26 ноября.