В двух районах Петербурга почти 500 домов останутся на сутки с холодными батареями

Ремонт теплосети начнут специалисты на проспекте Большевиков в Петербурге в ночь на 19 декабря. Работы продлятся сутки. Жителям Красногвардейского и Невского районов придётся утеплиться одеждой в собственных квартирах.

Как рассказали в пресс-службе «Теплосети Петербурга», выходящий из-под земли пар специалисты предприятия заметили у первого корпуса 2 дома на проспекте Большевиков при плановом объезде 18 декабря. Дефект зафиксировали на трубопроводе диаметром 1000 мм. Для предотвращения коммунальной аварии ненадёжный участок сети заменят. Ремонтные работы начнутся в 3.00 19 декабря, завершат их к 9.00 29 декабря.

В зону ремонта попадёт 485 зданий в Невском и Красногвардейском районах. Горячую воду в квартирах отключать не будут, отопление в дома подадут по резервной схеме.