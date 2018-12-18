Премьер-министр Бельгии уходит в отставку

Глава бельгийского правительства Шарль Мишель объявил вечером 18 декабря на заседании в парламенте о своей отставке, после этого решения оно приостановлено, трансляцию событий ведет телеканал RTBF.

"Я увидел, что мой призыв к парламенту не был убедительным, что он не был услышан, во всяком случае на этой стадии. Я должен уважать и принять эту ситуацию, поэтому я принял решение объявить о своей отставке и немедленно направиться к королю", – заявил глава федерального правительства.

Правительственный кризис в Бельгии начался в начале декабря из-за острых разногласий в правящей коалиции о поддержке Глобального договора ООН по миграции, за который выступали премьер и либеральные партии южного франкоязычной части страны – Валлонии и северной нидерландскозяыной Фландрии. 9 декабря правящая коалиция в Бельгии окончательно распалась – из правительства вышла ведущая фламандская партия – "Новый Фламандский альянс" (N-VA), которые в Бельгии считаются правыми радикалами, выступавшая категорически против этого договора.

Сегодня две парламентские фракции внесли на рассмотрение вопрос о вынесении вотума недоверия бельгийскому кабинету министров. А неделей ранее ушли в отставку пять членов федерального правительства, представлявшие фламандских националистов, в знак протеста против подписания премьером миграционного пакта ООН. После этого правящая правительственная коалиция осталась в меньшинстве в парламенте.