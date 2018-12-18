СКА обыграл «Слован». Это шестая победа армейцев подряд

Победой завершился для хоккейного клуба СКА матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» во вторник, 18 декабря. Петербургская команда выиграла со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Голы у СКА забили Наиль Якупов (10 минута), Сергей Плотников (24), Николай Прохоркин (36) и Никита Гусев (50). На счету Прохоркина и Гусева еще по одной результативной передаче. «Слован» ответил шайбой Матуша Сукеля (9).

У СКА 61 очко после 37 матчей и второе место в Западной конференции. Петербуржцы отстают на пять очков от лидирующего ЦСКА, у которого еще игра в запасе. Следующий матч армейцы с Невы проведут 20 декабря против рижского «Динамо» в Петербурге.