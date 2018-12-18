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Власть
18.12.2018 22:13
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США продлили санкции против Артема Чайки и Гульнары Каримовой

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие указа, в соответствии с которым в конце 2017 года были введены санкции в отношении сына генерального прокурора России Юрия Чайки Артема, а также дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары, сообщает 18 декабря пресс-служба Белого дома.

"Распространенность и серьезность нарушений прав человека и коррупции, которые являются источником, в целом или в значительной части, за пределами Соединенных Штатов, по-прежнему представляют собой необычную и необычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 20 декабря 2017 года, должно оставаться в силе после 20 декабря 2018 года", – говорится в указе Трампа.

«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное исполнительным указом 13818, в отношении серьезного нарушения прав человека и коррупции», — говорится в документе.

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло в санкционный «список Магнитского» сына генпрокурора России Артема Чайку и дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову. Под санкции также попали бывший командир киевского «Беркута» Сергей Косюк и экс-президент Гамбии Яйя Джамме.

Справка:

«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Эта мера стала реакцией на смерть российского аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan Сергея Магнитского, который опубликовал расследование о схемах хищений средств из российского бюджета. Позже под санкции по этому закону стали попадать люди, которые, по мнению США, несут ответственность за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Попавшим в санкционный список лицам запрещается въезд в США, их активы на территории страны замораживаются.

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