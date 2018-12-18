ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу об избиении заключённых в ярославской колонии

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на пытки бывших заключенных ярославской исправительной колонии №1 Руслана Вахапова, Ивана Непомнящих и Евгения Макарова. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Как пояснили в фонде «Общественный вердикт» 18 декабря, Европейский суд предлагает российскому правительству представить документальные доказательства событий в ИК-1, включая доклады об обстоятельствах применения физической силы и специальных средств, подготовленные сотрудниками пенитенциарных учреждений. Жалобе присвоен приоритетный статус.

В июле «Новая газета» опубликовала ролик с пытками заключённого Евгения Макарова в стенах ярославской колонии №1. На кадрах сотрудники колонии держали мужчину, одновременно избивая его и поливая водой из ведра. Было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день по нему в качестве фигурантов проходят 15 человек.