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Происшествия
18.12.2018 21:48
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Севший на мель у Британии российский сухогруз не получил серьезных повреждений

Российский сухогруз «Кузьма Минин», который утром 18 декабря сел на мель рядом с британским портом Фалмут не получил серьезных повреждений, говорится в сообщении посольства России в Великобритании.

В посольстве добавили, что основной причиной происшествия могли стать плохие погодные условия.

«В качестве основной причины произошедшего наши британские собеседники указали на плохие погодные условия. По итогам предварительного обследования судна не было выявлено каких-либо серьезных повреждений, также пока не зафиксировано утечек топлива», — говорится в сообщении.

Все находившиеся на борту судна 18 граждан России здоровы, им было оказано необходимое содействие, отметили в посольстве. Судно сняли с мели 4 буксира береговой службы охраны Британии во второй половине дня.

По заявлению капитана, в настоящее время судно находится на плаву и стоит на якоре, а на борту находятся сотрудники портовой администрации. Экипаж корабля планирует провести водолазный осмотр судна на предмет повреждений, по итогам осмотра будет принято решение о дальнейших действиях. Он должен проследовать за грузом в Испанию.

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