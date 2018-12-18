Цена на нефть Brent впервые за год опустилась ниже $57

Цена на февральские фьючерсы на нефть марки Brent опустилась ниже $58 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE) вечером 18 декабря.

В ходе торгов показатель достигал $56,99 за баррель, последний раз стоимость барреля нефти марки Brent опускалась ниже $57 в октябре 2017 года.

По состоянию на 21:00 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $57,44.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI составила $47,51 за баррель.