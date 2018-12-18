Французские полицейские получат по 300 евро за усердную работу на акциях желтых жилетов

Премию в 300 евро предложили выплатить власти Франции полицейским и военным, чьи трудовые будни пришлись на дни акций «жёлтых жилетов». Соответствующая поправка к бюджету внесена в нижнюю палату парламента. Об этом 18 декабря сообщает L'Obs.

Согласно документу, премию планируют выплатить 111 тысячам сотрудников. В бюджете на эти цели предусмотрят 33,3 млн евро.

Решение о материальном поощрении власти приняли в связи с растущим в кругах силовиков недовольством. Профсоюзы призывают полицейских выступить с протестом против сокращения финансирования сил безопасности и тяжелых условий труда.

Напомним, 15 декабря во Франции вышла на улицы пятая волна манифестаций «жёлтых жилетов». В акциях по всей стране приняли участие более 33 тысяч человек.