Французские полицейские получат по 300 евро за усердную работу на акциях желтых жилетов
Премию в 300 евро предложили выплатить власти Франции полицейским и военным, чьи трудовые будни пришлись на дни акций «жёлтых жилетов». Соответствующая поправка к бюджету внесена в нижнюю палату парламента. Об этом 18 декабря сообщает L'Obs.
Согласно документу, премию планируют выплатить 111 тысячам сотрудников. В бюджете на эти цели предусмотрят 33,3 млн евро.
Решение о материальном поощрении власти приняли в связи с растущим в кругах силовиков недовольством. Профсоюзы призывают полицейских выступить с протестом против сокращения финансирования сил безопасности и тяжелых условий труда.
Напомним, 15 декабря во Франции вышла на улицы пятая волна манифестаций «жёлтых жилетов». В акциях по всей стране приняли участие более 33 тысяч человек.
Справка:
Акции «жёлтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились не довольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране было введено чрезвычайное положение.