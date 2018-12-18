Одна акция по цене трех: тройные штрафы за «несовершеннолетние митинги»

Штрафы за вовлечение несовершеннолетних в протест позволят наказывать за одну и ту же акцию трижды. Вместе с «Фонтанкой» новый закон читал юрист Алексей Глухов.

Штраф до пятидесяти тысяч рублей, 15 суток ареста или 100 часов обязательных работ за первое «вовлечение несовершеннолетних в несанкционированную акцию». До 300 тысяч штрафа, 200 часов работ, или месяц в ИВС за «рецидив». Госдума приняла в третьем чтении поправки, родившиеся после майской акции навальнистов «Он нам не царь».

Новые меры позволят держать протестующих за решёткой три месяца подряд, т.к. решение наказывать за «вовлечение несовершеннолетних» может стать поводом сразу для трёх наказаний за один и тот же митинг. Так вместе с «Фонтанке» прочел принятый закон глава юридической службы объединения юристов «Апология протеста», которое защищает мирных протестующих в России как на национальном уровне, так и в ЕСПЧ Алексей Глухов. Эксперт считает, что главная цель законотворцев ‑ организаторы акций, но детям все равно пора учить юридическую матчасть

- Соавтор законопроекта Евгений Ревенко заявил, что закон не направлен против родителей и позволяет участвовать в мероприятиях, которые согласованы. Кого по факту коснутся нововведения?



– В первую очередь, организаторов протестных мероприятий. Практика показывает, что согласовать такие акции в удобное время и в удобном месте почти невозможно. Как правило, идут отказы в проведении акций. Либо предложения провести акцию на окраине населённого пункта. Это общероссийская практика. Мы работаем во многих регионах.



- Как найти организатора несанкционированной акции?



– Если человек подаёт уведомление, получает отказ, то он и есть номинальный организатор. Но благодаря июньскому пленуму Верховного суда от 26 июня 2018 года, к организации стали относиться, в том числе, и действия по предварительной агитации. Если мы вспомним весну, то перед акцией 5 мая несколько лиц из центрального ФБК Навального были привлечены к ответственности за ретвиты видеороликов с призывом к участию в акции. Но на данный момент наиболее яркий пример, акция против пенсионной реформы, был 9 сентября в Казани. Там был митинг и шествие. По решениям судов у той акции оказалось 24 организатора. Силовики и суды указали, что это простые участники, которые либо постили информацию об акции в соцсетях, либо раздавали на улице приглашения. В итоге 22 человека были арестованы по части 2 статьи 20.2 КоАП за проведение акции без подачи уведомления. Каждому дали четверо суток административного ареста. Если повторно, то давали 15 суток.



- По новым правилам, если на акции были дети, то все эти 24 «организатора» могли сразу получить 15 суток?



Да. Более того, сначала такой гражданин мог получить до 10 суток по части 2 20.2 КоАП. А после отбытия сразу получить ещё 15 суток за вовлечение. И более того, нынешнее законодательство позволит привлекать за одну акцию трижды.



- Первый раз за агитацию?



– Так называемая предварительная агитация об акции. Это либо часть 1 статьи 20.2 КоАП, либо часть 2 той же статьи. Примеров масса. Перед акцией 9 сентября было большое количество превентивных арестов, когда лидеров общественного мнения, как правило, политических, задерживали до акции. Им вменяли незаконную агитацию несогласованной акции. Это было в Красноярске, Челябинске, Краснодаре. Самого Навального привлекли именно за это. Осенью таких наказаний мы зафиксировали десятки. До этого случаи были единичными. Из последних, известных мне, был случай Стаса Захарова в Чите. Он был привлечён за посты с призывом прийти на согласованную акцию. Ему три раза присудили по 30 тысяч рублей. Один штраф за пост в ВК, один за пост в facebook, и ещё один за комментарий к посту третьих лиц. Его признали виновным в проведении агитации до получения официального согласования на проведение акции. В законе о публичных мероприятиях есть норма, запрещающая предварительную агитацию до согласования.



- Второй раз за саму акцию?



– Да. Так происходит, если согласование не было получено, а акция состоялась не там, куда отправляли «кормить белочек». Например, в Набережных Челнах любят отправлять протестующих за 30 километров от центра города. В Чебоксарах любят отправлять протестующих в посёлок Сосновка, до которого ехать из центра города 45 километров. Посёлок присоединили к городу несколько лет назад.



- И третий раз наказание – за «вовлечение несовершеннолетних»?



– Именно. Если закон будет подписан президентом, то этому же организатору теперь можно инкриминировать новую статью. Если на акции были дети. С учётом того, что у нас годичный срок привлечения к ответственности по статьям КоАП, а за каждое нарушение можно последовательно давать арест, то в случае с повторным нарушением можно изолировать протестующего на 90 дней за одну акцию.



- При этом есть «дадинская статья» Уголовного Кодекса, по которой за неоднократное нарушение Кодекса административного можно и сесть в тюрьму.



– Если верить разъяснениям Конституционного Суда, то должно быть три правонарушения. Но КС поставил очень много «но», чтобы была уголовка за уличные акции. На данный момент заходы силовиков для привлечения по статье 212.1 УК РФ были, но Следственный Комитет выносил постановления об отказе со ссылкой на постановление КС по жалобе Дадина (после решения КС Правительство поручило Минюсту скорректировать статьи 212.1 УК Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах – прим.ред.). КС сказал, что должно быть три привлечения к ответственности в течение 180 дней. И не важно, когда была сама акция, главное, чтобы были решения судов в течение полугода, вред здоровью, имуществу. Когда Навального привлекли за агитацию к акции 9 сентября, когда пострадали двое сотрудников Росгвардии, многие ждали захода силовиков на уголовную статью для него. И она ещё может быть применена, потому что 180 дней не прошли. К тому же, ему могут вспомнить любую другую акцию, связанную с ним. Это уже политический вопрос.



- Чисто юридически новые штрафы за «вовлечение детей» могут привести к преследованиям по «дадинской» уголовной статье?



– Чисто юридически нет. «Вовлечение несовершеннолетних» не входит в критерии причинения вреда имуществу, либо здоровью.



- Коммунисты в Госдуме во время третьего чтения указали на то, что сейчас любое мероприятие можно признать незаконным, а законопроект предполагает очень широкую трактовку.



– Абсолютно согласен. В России есть случаи привлечения за проведение согласованной акции. Например, дело из Татарстана, когда организатора привлекли за изменение тематики публичного мероприятия. Изначально акция была заявлена, как акция в день суверенитета Татарстана, но участники акции говорили, в том числе, о проблеме национального языка. Организатор был оштрафован на 20 000 рублей. Ему вменили часть 2 статьи 20 КоАП. Местные силовики решили, раз изменилась тематика, значит и акция уже несогласованная. Решение было на прошлой неделе. Оно обжаловано.



- Как будет работать новый закон?



– Практика покажет. Но он однозначно создан для снижения активности организаторов. Это дополнение в репрессивный механизм.



- «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраниях» – этот термин знаком судебной практике? Он трактуется однозначно?



– Нужно посмотреть практику по другим статьям КоАП, связанным с «вовлечением несовершеннолетних». В Кодексе есть две такие статьи: Вовлечение несовершеннолетних в курение и распитие алкоголя. Там штрафы до 3 000 рублей. Аресты не предусмотрены вообще. То есть пить с малолетними, покупать им алкоголь – с точки зрения государства менее опасно, чем, если подросток зайдёт на митинг протеста.



- Но есть и в УК «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность». Там от 5 до 8 лет лишения свободы. Соавтор принятых сегодня штрафов Анатолий Выборный нам прямо заявил, что новые санкции, это едва ли не «защита от уголовного преследования».



– Не могу согласиться. Участие в мирной акции не является антиобщественным поведением. Право свободно мирно собираться несовершеннолетним закреплено статьей 15 Конвенции ООН о правах ребёнка, которую принял ещё наш горячо любимый СССР. Россия его правопреемница. Право на сбор, не важно, санкционирована акция, или нет, не может быть антиобщественным поведением в принципе. Говорить, что новая норма спасает от уголовной ответственности – это лукавство. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение правонарушения уже является отягчающим обстоятельством. В КоАП есть оговорка. Если это отдельно не прописано как квалифицирующий элемент состава административного правонарушения. Нельзя говорить, что, вводя новую ответственность, мы избавляем от уголовной. Ответственность за вовлечение и так уже была, как отягчающее обстоятельство к любому правонарушению.



- Я взял в руки гитару, встал в центре Петербурга на Малой Садовой и стал, как Владислав Сурков, петь песни группы «Аквариум» «про ментов, которые всех винтят». Меня собрались послушать школьники. Документы в Смольный мы не подавали. Я вовлёк детей в несанкционированную акцию?



– Это вопрос правоприменения. Но вас бы привлекли, скорее всего, по другой статье. Так неоднократно делали в Москве. Это статья 20.2.2 про проведение непубличного мероприятия, повлекшее помехи движения пешеходов. В 2014-2015 годах именно таким образом выгоняли уличных музыкантов из переходов. Я сам участвовал в процессе, когда по этой статье привлекали кришнаитов, которые ходили по Красной площади.



- То есть теперь если с кришнаитами вдруг начнёт танцевать прохожий школьник, то главного кришнаита в процессии можно будет посадить в изолятор?



– Да. Сейчас в практике стали появляться соответствующие дела. Они редкие и касаются условно наиболее религиозных регионов. В 2017 году в Сочи привлекли к ответственности за чтение библии в кафе. Кришнаитов привлекают массово по всем регионам именно за их публичные мероприятия. В Татарстане недавно привлекли баптистов за обряд крещения в озере именно по статье 20.2. Если там будут ещё и дети, то вполне их можно будет наказывать и за «вовлечение».



-То есть если я – Алексей Навальный, написал в Интернете, что завтра будет хорошая погода и можно погулять вдоль стен Кремля, на акцию пришли школьники, их задержали, то меня сажают на 15 суток?



– Если вы Алексей Навальный, то вас сажают на 30 суток за повторное правонарушение.



- Авторов законопроекта «пугает статистика». Говорят, что 16% задержанных на несанкционированных акциях – дети. Какие цифры есть у вас?



– У нас есть данные от Екатеринбургской полиции, которые примерно одинаковы для всей страны. Там из 184 задержанных было 30 несовершеннолетних на акции 9 сентября. То есть 1/6. Если им есть 16 лет, то на них можно составлять протоколы по 20.2. и передавать дела в комиссию по делам несовершеннолетних при администрациях. Но там комиссии часто оправдывают. Сейчас идёт практика на привлечение родителей по статье 5.35 КоАП «невыполнение обязанностей по воспитанию». Это тоже рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних и тоже часто оправдывает. Формально ведь ребёнок обут, одет и сыт.



- То есть до «изъятия детей по депутату Вострецову» нам ещё далеко?



– Ещё далеко, да.

- Если я пришёл со своими детьми на несанкционированную акцию, как на ситуацию влияют новые правила?

– Если вы пришли со своими детьми, то все же стоит ждать практики привлечения вас к ответственности по статье 5.35 «неисполнение родительских обязанностей». Там сравнительно небольшие денежные штрафы, но есть арест до пяти суток за повтор.

- Организатору акции мой ребёнок рядом дарит проблемы как «вовлекателю»?

– Если ваш ребёнок не скажет, что он пришёл не вместе с вами, законным представителем, а пришёл по призыву организатора, то организатор будет ни при чём. Но любому гражданину, в том числе несовершеннолетнему, не стоит забывать про 51-ю статью Конституции, которая позволяет не отвечать на любой вопрос полицейского. По крайней мере, до появления вашего адвоката.

- Этот закон может быть оспорен в ЕСПЧ? Как скоро это может произойти?

– Первая жалоба в ЕСПЧ может быть отправлена после вступления в силу судебного решения. Если административный арест по новым правилам дают в ближайшие выходные, то жалоба может уйти в ЕСПЧ в течение месяца. Но ЕСПЧ не факт, что сразу коммуницирует жалобу властям и будет детально разбираться в вопросе.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»