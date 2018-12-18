Суд зарегистрировал дело бывшего депутата Смехова. Его услуги рекламировали в комитете по градостроительству Петербурга

Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего главы петербургского отделения партии «За справедливость» и депутата МО «Купчино» Александра Смехова. Его обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов 18 декабря.

Как полагает следствие, 28 мая 2014 года компания «ЦДС «Северная Столица» приобрела земельный участок на ул. Маршала Блюхера, чтобы заключить договор аренды с последующим выкупом для строительства дома. В марте 2017 года администрация Калининского района предложила поменять функциональную зону участка с жилой застройки на зону городских скоростных дорог.

В апреле главный специалист комитета по градостроительству и архитектуре посоветовала представителю «Северной Столицы» обратиться к депутату МО «Купчино» Александру Смехову, который якобы «имел опыт сохранения функциональной зоны земельного участка в аналогичной ситуации». Представитель компании последовал совету. Смехов, по версии следствия, убедил компанию отдать 5 млн рублей за получение положительного заключения экспертизы. Позже потребовал ещё 40 млн якобы для федерального чиновника, который поможет решить проблему.

В итоге из-за поправок в Генплане разрешение на строительство признали недействительным. Участок «ЦДС «Северная Столица» остался в зоне городских скоростных дорог. Отмена разрешения на строительство трижды оспаривалась компанией в арбитражном суде, но документ остался без изменения.

Напомним, что Александра Смехова задержали 24 июля 2017 года во время передачи 150 тысяч евро. В сентябре 2018 года бывший глава петербургского отделения партии «За справедливость» отправлен в психиатрическую больницу. Также суд арестовал автомобиль BMW, 300 тысяч долларов США и 100 тысяч евро (117 тысяч долларов) в целях обеспечения исполнения приговора по делу о мошенничестве, если он состоится.