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Суд зарегистрировал дело бывшего депутата Смехова. Его услуги рекламировали в комитете по градостроительству Петербурга

Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего главы петербургского отделения партии «За справедливость» и депутата МО «Купчино» Александра Смехова. Его обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов 18 декабря.

Как полагает следствие, 28 мая 2014 года компания «ЦДС «Северная Столица» приобрела земельный участок на ул. Маршала Блюхера, чтобы заключить договор аренды с последующим выкупом для строительства дома. В марте 2017 года администрация Калининского района предложила поменять функциональную зону участка с жилой застройки на зону городских скоростных дорог.

В апреле главный специалист комитета по градостроительству и архитектуре посоветовала представителю «Северной Столицы» обратиться к депутату МО «Купчино» Александру Смехову, который якобы «имел опыт сохранения функциональной зоны земельного участка в аналогичной ситуации». Представитель компании последовал совету. Смехов, по версии следствия, убедил компанию отдать 5 млн рублей за получение положительного заключения экспертизы. Позже потребовал ещё 40 млн якобы для федерального чиновника, который поможет решить проблему.

В итоге из-за поправок в Генплане разрешение на строительство признали недействительным. Участок «ЦДС «Северная Столица» остался в зоне городских скоростных дорог. Отмена разрешения на строительство трижды оспаривалась компанией в арбитражном суде, но документ остался без изменения.

Напомним, что Александра Смехова задержали 24 июля 2017 года во время передачи 150 тысяч евро. В сентябре 2018 года бывший глава петербургского отделения партии «За справедливость» отправлен  в психиатрическую больницу. Также суд арестовал автомобиль BMW, 300 тысяч долларов США и 100 тысяч евро (117 тысяч долларов) в целях обеспечения исполнения приговора по делу о мошенничестве, если он состоится.

Справка:

Александр Смехов стал муниципальном депутатом в 2014 году, выиграв выборы как самовыдвиженец. В качестве основного места работы в информации для избиркома он тогда указал ООО «СлавСтройИнвест». В 2016 году вместе с партией «Парзас» (была создана для того, чтобы отнимать голоса у оппозиционной «Парнас») пытался избраться в депутаты ЗакСа, однако не прошел регистрацию. В официальной декларации указывал, что является генеральным директором ООО «Регион-Строй». По данным «Фонтанки», во время кампании Смехову помогали члены и сторонники «Единой России».

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