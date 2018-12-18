Стать риелтором, чтобы торговать книгами. Дом книги хочет купить недвижимость для развития основного бизнеса

Городская Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги» объявила запрос предложений на покупку недвижимости на 175 млн рублей. Собственность позволит компании извлекать доход для развития малоприбыльного книжного бизнеса. Об этом «Фонтанке» 18 декабря рассказал глава городского комитета по печати Сергей Серезлеев.

Объявление о запросе предложений от АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги» появилось на сайте госзакупок днем ранее. Однако представитель юрлица оказался объяснить, зачем компании, продающей книгопечатную продукцию, понадобилась подобная покупка.

В уставный капитал городской фирмы ранее Смольный внес более 500 млн рублей, рассказал Сергей Серезлеев. Порядка 300 млн, по его словам, ушли на погашение всех имеющихся у компании долгов. Оставшаяся сумма – чуть более 200 млн рублей – предназначена для приобретения актива.

«Приобретение актива позволит компании развиваться. Эти доходы не будут связаны с книготорговлей, которая является неприбыльным бизнесом. Приходится страховать предприятие таким образом, потому что должны быть оборотные активы», – пояснил глава комитета по печати, подчеркнув, что компания не превратится в рантье.

Отметим, что речь идет о компании, единственным владельцем которой является город. За этим юрлицом числятся филиалы знаменитой сети «Дом книги». Самый известный одноименный магазин – в доме Зингера на Невском проспекте, 28, принадлежит частной компании, ООО «Санкт-Петербургский «Дом книги».

В доме Зингера частная компания стала торговать после того, как здание в 2006 году открылось после реконструкции. Для рядовых покупателей внешне ничего не изменилось – на углу Невского и набережной канала Грибоедова по-прежнему можно купить книги. Но городская фирма, на время ремонта переехавшая чуть выше по Невскому проспекту, в дом номер 62, обратно вернуться не смогла. Права на аренду дома до 2049 года принадлежат компании «ПАН», которая проводила реконструкцию здания и после ее окончания предпочла торговать самостоятельно – через ООО «Санкт-Петербургский «Дом книги».

Согласно базе данным СПАРК, в настоящее время частная компания «Дом книги» через ООО «Книжный магазин №1» принадлежит кипрскому офшору «Бонеллокс Лимитед».

Городскому Дому книги остался ряд филиалов, которые не могут соревноваться по прибыльности с домом Зингера. В итоге в 2012 году перед компанией выстроились многочисленные кредиторы. Пять лет спустя стало известно о решении Смольного докапитализировать Торговый дом на полмиллиарда рублей.