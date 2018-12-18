ФАС оштрафовала операторов «большой тройки» за внутрисетевой роуминг на 2,2 млн рублей

ФАС России наложила штраф на операторов «большой тройки» – МТС, «Билайн» и «Мегафон» – за установление внутрисетевого роуминга. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Каждый из них заплатит 737,5 тысяч рублей.

По мнению антимонопольщиков, стоимость услуг связи при путешествиях по России была необоснованно завышена. Введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона также необоснованно».

Ранее ФАС направляла предупреждения в адрес операторов об устранении нарушений. «Поскольку предупреждения не были исполнены в полном объеме, в марте этого года ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» дел о нарушении антимонопольного законодательства и признала тройку операторов нарушившими закон о защите конкуренции (пункта 6 части 1 статьи 10)», — отметили в ФАС.

На оплату штрафа у операторов есть 60 дней.