Денис Черышев вошел в список 100 лучших футболистов по версии Guardian

Английская газета Guardian включила российского полузащитника Дениса Черышева в список 100 лучших футболистов 2018 года, следует из рейтинга издания. Он занял 87 место.

27-летний Черышев выступает за испанскую «Валенсию». На ЧМ-2018 Черышев забил три гола в ворота сборных Саудовской Аравии (2) и Египта (1).

На данный момент издание опубликовало список футболистов, занявших с 71 по 100 места. На 99-м месте находится немец Месут Озил, на 97-м — француз Оливье Жиру, на 96-м — бельгиец Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит».