Дональд Трамп создал командование Космическими силами США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.

"В соответствии со своим правом главнокомандующего... и по согласованию с министром обороны и начальником объединенного комитета начальников штабов я приказываю создать… командование Космическими силами Соединенных Штатов как действующее объединенное боевое командование", – говорится в документе, обнародованном 18 декабря.

В сферу ответственности новой структуры Трамп отнес "относящиеся к космосу обязанности, ранее вмененные командующему Стратегического командования США" и другие. Полный список прав и обязанностей будет опубликован позже. Министру обороны документ предписывает предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя. Ранее было объявлено о создании в США отдельных Космических сил. Планируется, что средства на создание космических сил будут включены в бюджет 2020 года. Ряд экспертов высказали сомнение в целесообразности решения Трампа, поскольку де-факто Космические силы в США уже действуют много лет в составе ВВС и Стратегического командования страны.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начался 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения.