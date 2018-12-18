Глава Горизбиркома перепутал избирательную систему с уголовной

Глава петербургского избиркома Виктор Миненко перепутал на рабочем совещании уголовную систему и избирательную. На оговорку обратили внимание участники конференции, записавшие ее на видео.

Судя по опубликованному в соцсетях отрывку, глава петербургского избиркома Виктор Миненко 17 декабря провел совещание с руководителями территориальных избирательных комиссий. Выслушав отчет Ольги Нечаевой, возглавляющей ТИК Адмиралтейского района, он попросил ее рассказать о том, как она взаимодействует с членами избирательных комиссий муниципальных образований.

«Я и ко всем обращаюсь, я просил краткой строкой рассказать о взаимодействии с ИКМО, это тоже часть уголовной ...(пауза)... часть избирательной системы нашего города. Я просил с ними взаимодействовать и наладить контакт», – заметил он.

В начале ноября Миненко был участником аналогичного рабочего совещания с Центризбиркомом. Там зампред ЦИКа Николай Булаев напомнил ему о поручении передать полномочия муниципальных избиркомов территориальным избирательным комиссиям. На данный момент всего 6 муниципалитетов передали право проводить выборы в них теризбиркомам, которые входят в вертикаль петербургской избирательной системы.