«Приспешники Кремля». В Раде упрекнули Минск после голосования по резолюции ООН о Крыме

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от Белоруссии сохранять нейтралитет в вопросах Донбасса и Чёрного моря. Голосуя против резолюции о милитаризации Крыма, Минск заявил себя как сателлит Кремля.

Как написала Геращенко в Facebook 18 декабря, именно сторонники Москвы, типичные «сателлиты Кремля» нажали на красные кнопки во время голосования по украинской резолюции. Их, напомнила вице-спикер, 19, и особо разочаровала Белоруссия, которая публично подчёркивает свой нейтралитет, а на деле занимает сторону России.

«Это особенно неприемлемо, по моему мнению, учитывая, что в Минске проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. И мы ожидаем от Беларуси действительно нейтральной позиции, в том числе на международном уровне, особенно во время голосований, которые касаются Донбасса, незаконной милитаризации региона со стороны РФ», – заявила Геращенко. Она также отдельно поблагодарила Казахстан, который обычно голосовал против подобных резолюций, но в этот раз был в числе воздержавшихся.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и акватории Чёрного моря. Россию призывают освободить задержанные украинские корабли и воздержаться от "неоправданного применения силы". Отдельно осуждается открытие Крымского моста. За документ свои голоса отдали представители 66 стран, против — 19. Ещё 72 страны не стали голосовать.