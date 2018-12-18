Грузооборот порта Санкт-Петербург за 11 месяцев вырос на 11% к уровню прошлого года

Грузооборот порта Санкт-Петербург за 11 месяцев 2018 года составил 54,16 млн тонн. Это на 11% больше прошлогодних показателей за соответствующий период. Из портов Ленобласти рост показывает Выборг и Высоцк, а Усть-Луга и Приморск снижают перевалку.

Драйверами роста петербургского порта стали черные металлы (5,7 млн тонн, +11%) и металлолом (1,7 млн тонн, +22%), а также контейнеры (1,95 млн TEUs, +13%) и нефтепродукты (8,5 млн тонн, +27%), сообщает ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря».

Падает перевалка минеральных удобрений (6,5 млн тонн, -10%), цветных металлов (1,2 млн тонн, -10%) и рефрижераторных грузов (1,2 млн тонн , -20%), в том числе рыбы и рыбопродуктов.

Порт Выборга также может похвастаться серьезным ростом показателей, обеспеченным увеличением перевалки угля сразу на 79%, до 1,1 млн тонн. Выросла перевалка угля и в Высоцке (7 млн тонн, +10%).

Крупнейший порт региона Усть-Луга, наоборот, уголь теряет: всего 26,4 млн тонн, что на 5% меньше, чем годом ранее. Падает там и перевалка нефти (25,6 млн тонн, -16%). Зато заметно выросла перевалка минудобрений (3,3 млн тонн, +17%) и нефтепродуктов (26,8 млн тонн, +3%).

Снижаются показатели и спецпорта в Приморске. За 11 месяцев 2018 года перевалка сырой нефти упала на 15%, до 34,7 млн тонн. При этом нефтепродуктов в Приморске было перегружено на 11% больше, чем год назад, — 13,6 млн тонн.