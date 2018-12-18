«Ждите изменений в своей жизни». Мосгорсуд получил угрозу от фаната Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд получил по электронной почте письмо с угрозами и «предостережением» во время рассмотрения жалобы на арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщили в пресс-службе суда 18 декабря.

«Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущенны на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (…). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...» — говорилось в письме (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Сообщение с угрозами передали в столичную полицию. Сейчас решается вопрос о «незамедлительных и необходимых» мерах реагирования по обеспечению безопасности судей.

Сегодня Мосгорсуд не внял просьбе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и их адвокатов и оставил звезд отечественного спорта в следственном изоляторе еще на три недели.