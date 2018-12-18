Происшествия
«Ждите изменений в своей жизни». Мосгорсуд получил угрозу от фаната Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд получил по электронной почте письмо с угрозами и «предостережением» во время рассмотрения жалобы на арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщили в пресс-службе суда 18 декабря.
«Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущенны на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (…). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...» — говорилось в письме (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
Сообщение с угрозами передали в столичную полицию. Сейчас решается вопрос о «незамедлительных и необходимых» мерах реагирования по обеспечению безопасности судей.
Сегодня Мосгорсуд не внял просьбе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и их адвокатов и оставил звезд отечественного спорта в следственном изоляторе еще на три недели.
Справка:
По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.