Российский сухогруз «Кузьма Минин» сняли с мели у британского Фалмута

Буксиры британской Службы береговой охраны сняли с мели российский сухогруз «Кузьма Минин» и развернули его в направлении носом от берега. Об этом свидетельствуют кадры, показанные в эфире телеканала Sky News.

Watch as Russian cargo ship tries to refloat off Cornwall beach https://t.co/5uDUpufMkS — Sky News (@SkyNews) 18 декабря 2018 г.

При помощи четырех буксиров российское судно с заведенным двигателем идет в сторону открытого моря в районе побережья города Фалмут.

Операция по снятию судна с мели разворачивается во время прихода в район побережья Фалмута первой приливной волны. Второй прилив ожидается в районе 17:00 по британскому времени (20:00 мск). По прогнозу синоптиков, вечером погода должна резко испортиться, ветер и шторм будут усиливаться.

Уход с мели позволяет российскому сухогрузу укрыться от непогоды в порту Фалмута, где его осмотрят водолазы.

Российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель в Великобритании утром 18 декабря. Судно застряло недалеко от побережья Корнуолла, в бухте Фалмут. На его борту находятся 18 моряков, груза на «Кузьме Минине» нет. При этом у него наблюдался крен около пяти градусов.

Сухогруз принадлежит Мурманскому морскому пароходству. Несколько месяцев «Кузьма Минин» провел в порту Тернезен в Нидерландах. Агентство ТАСС утверждало, что он был арестован из-за долгов судовладельца. Мурманское морское пароходство информацию опровергло и указало, что выход судна задержался из-за коммерческого спора с контрагентами.