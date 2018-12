Российский сухогруз «Кузьма Минин» сняли с мели у британского Фалмута

Буксиры британской Службы береговой охраны сняли с мели российский сухогруз «Кузьма Минин» и развернули его в направлении носом от берега. Об этом свидетельствуют кадры, показанные в эфире телеканала Sky News.

Watch as Russian cargo ship tries to refloat off Cornwall beach https://t.co/5uDUpufMkS