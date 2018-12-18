Судима, виновна, не наказана. В Петербурге водителя троллейбуса приговорили за оскорбление в адрес полиции

Суд вынес приговор водителю троллейбуса и национал-активистке Дине Гариной. Хлёсткие эпитеты в сторону Центра «Э» стоили бы ей 180 часов личного времени, но наказывать за обиды почти четырёхлетней давности опоздали. Гарина оглашение пропустила.

Как стало известно «Фонтанке», 18 декабря судья 199-го судебного участка мирового суда Анастасия Мардоян зачитала обвинительный приговор за критичную характеристику профпригодности сотрудников Центра «Э». Гарина поделилась ею 15 марта 2015 года на Марсовом поле и была услышана не только митингующими против политических репрессий, но и затаившимися в толпе представителями распекаемого подразделения. Словесный выпад сочли оскорбительным.

Прокуратура просила признать подсудимую виновной, назначить и сразу снять 120 часов обязательных работ. Это гарантирует истёкший срок давности по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Защита с освобождением по нереабилитирующему основанию не согласна и настаивает на невиновности и полном оправдании. По словам адвоката Виталия Черкасова, оглашения ждали накануне, но суд без мотивированного обоснования отправил прения на второй круг. Сторона обвинения удивила непостоянством и запросила для Гариной 200 часов общественно полезного труда.

Сегодня на оглашении без подсудимой и её адвоката, которые ходатайствовали об отложении, судья Мардоян признала Гарину виновной.

«Гарина признана виновной по статье 319 УК, ей назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с освобождением от наказания ввиду истечения сроков привлечения к ответственности», – уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Дело возбуждено в марте 2016 года, через год после митинга на Марсовом и вскоре после приговора Гариной за экстремистский пост в соцсети. По первоначальной версии, на акции она также «разжигала». После серии экспертиз в СК смягчили квалификацию, признав, что «бездельниками» и «дармоедами» можно оскорбить, но не унизить.