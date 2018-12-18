BBC: Роскомнадзор внедрит новую технологию блокировок Telegram за 20 млрд рублей

Новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с мессенджером Telegram, планирует внедрить Роскомнадзор в 2019 году. Об этом 18 декабря пишет британская медиакорпорация BBC со ссылкой на два собственных источника.

По данным издания, речь идёт о технологии DPI (deep packet inspection – «глубокий анализ пакетов»). Её используют для блокировки отдельных протоколов. Технология анализирует пакеты, свойственные конкретным сайтам и приложениям, и отсекает нежелательный трафик.

Тестирования технологии DPI велись с августа на сети «Ростелекома». В них участвовали семь компаний. Только в компании Vas Experts подтвердили участие в проекте, пишет британское издание.

Планируется, что по итогам испытаний будет выбрана наиболее эффективная компания. Оборудование для блокировки закупят за государственный счет и установят на сетях крупных операторов в узловых точках Рунета. Реализация проекта предварительно оценена в 20 млрд рублей.

Правовой основой для технологии станет законопроект об автономной работе российского сегмента Интернета, внесенный в Госдуму 14 декабря.

DPI принципиально отличается от системы, с помощью которой Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram. На данный момент борьба с сервисом приостановлена, блокировку по IP-адресу, по данным BBC, признали неэффективной.

В апреле 2018-го Таганский суд постановил заблокировать Telegram на территории России из-за отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи дешифровки. Это привело к сбоям в работе сотен сторонних сайтов, которые пользовались теми же IP-адресами. Решение пытался оспорить и сам Telegram, и его пользователи. Ряд исков был адресован компаниями к Роскомнадзору, который пытается осуществить блокировку.