Госзакупки как фьючерс на бензин. К какому росту цен приготовились петербургские чиновники

Вопреки заявлениям правительства о заморозке цен госучреждения Северной столицы закупают топливо на следующий год по 50, а то и по 60 рублей за литр — то есть минимум на 10% дороже фактической цены.

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

В Петербурге работает местечковая нефтебиржа. Объемы небольшие, зато эти торги напрямую влияют именно на цену для конечного потребителя. Речь идет о масштабной закупке госструктурами нефтепродуктов на будущий год. Определяя цены контрактов на поставку бензина и дизеля в 2019 году, петербургские чиновники решили сыграть на повышение. Как следует из данных портала госзакупок, в среднем начальная стоимость топлива на 10 – 25% выше нынешних розничных цен. На демпинг во время торгов рассчитывать не стоит: участники рынка пытаются компенсировать потери этого года, в том числе заморозку цен в рознице.

По данным Росстата на 10 декабря, литр дизельного топлива в Петербурге стоил 47,54 рубля (в среднем по России – 46,58 рубля), АИ-92 — 41,92 (41,53 по России), АИ-95 – 45,45 (44,82 по России), АИ-98 — 52,41 (50,41 по России). За месяц сильнее всего подорожали дизельное топливо — на 31 копейку, и АИ-98 — на 15 копеек. АИ-92 и АИ-95 выросли в цене на 3 и 4 копейки соответственно.

Месяцем ранее чиновники отчитались о стабилизации цен, договорившись с крупными нефтяными компаниями, что те зафиксируют мелкооптовую стоимость на уровне июня. Зампред правительства Дмитрий Козак также пообещал президенту Владимиру Путину, что стоимость топлива останется неизменной до конца марта 2019 года — даже с учётом инфляции и повышения НДС.

Но, судя по стоимости топливных карт для корпоративных клиентов и госзакупок на 2019 год, участники рынка приготовились к иному развитию событий.

Так, государственное бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское», которое отвечает за автопарк правительства Северной столицы, 14 декабря объявило конкурс на 40 млн рублей на поставку бензина и дизельного топлива из расчета 51 рубль за литр того и другого. Как поясняется в конкурсной документации, средняя цена, в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития, взята из предыдущих закупок других госведомств – чуть больше 46 руб./литр. Но затем увеличена на 10% от рыночной, что и дало тот самый 51 рубль. Как объясняют в транспортном цехе, закон позволяет учитывать грядущее изменение в налогообложении, а именно планирующееся с 1 января 2019 года повышение акцизов и НДС.

Рассчитывать, что в ходе торгов произойдет заметное снижение, не приходится. Месяцем ранее «Смольнинское» уже заключило контракт на поставку бензина и дизеля по 51 рублю за литр: общая стоимость по итогам конкурса только выросла с начальных 39,9 до 43 млн рублей – за счет увеличения объема поставок.

Другое бюджетное учреждение, «Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"», занимающееся организацией детского отдыха в лагерях, заключит контракт на 5,06 млн рублей с единственным участником объявленного им конкурса – «Петербургской топливной компанией». Фактическая цена закупки совпала с изначальной. При этом 92-й бензин стоил 51 рубль за литр, 95-й – 57,97 рубля за литр, зимнее дизельное топливо – 58,33 рубля за литр.

«Жилищное агентство Выборгского района СПб» объявило конкурс на поставку дизеля за 61,87 рубля за литр и бензина (без указания типа) за 60,83 рубля литр. В обосновании цены закупки ГКУ поясняет, что отталкивалась не от цен на АЗС, а от данных участников рынка. «Направлены запросы о предоставлении ценовой информации потенциальным поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров», – уточняется в материалах конкурса. Начальная цена в ходе торгов упала на 3% – с 107 тыс. до 104 тыс. рублей. Таким образом, можно предположить, что победитель, «Первая топливная компания», отгрузит дизель по 60 рублей за литр, бензин – по 59 рублей за литр.

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» закупила АИ-98 по 60,07 за литр, АИ-95 – по 50,83 литр. Поставщиком выступила ПТК. Итоговая цена совпала с изначальной — 1,2 млн рублей.

От смольнинских бюджетных учреждений не отстают другие ведомства. Так, Балтийская таможня объявила конкурс на поставку 95-го бензина за 60,40 рубля за литр на сумму 906 тыс. рублей. Итоги пока не подведены. Пулковская таможня была готова приобрести зимний дизель по 65,33 рубля за литр, АИ-92 – по 54 рубля за литр, АИ-95 – по 58,83 рубля за литр. Но в ходе торгов изначальная цена упала на 10%, с 498 тыс. до 450 тыс. рублей.

Глава «Нефтяного клуба» Олег Ашихмин считает рост цен, заложенный в поставках следующего года, нормальным явлением. «В госкомпаниях учитывают возможные варианты подорожания: общую инфляцию, рост акциза и НДС», – говорит он. Это коррелирует с прогнозом самих участников рынка, которые считают, что цены только в результате этих факторов вырастут на 4 – 5 рублей, то есть как раз на 10%. «Если предложить покупать по нынешним ценам, на конкурс просто никто не заявится», – считает он и отмечает, что накрутка максимальной цены сверх этого дается, чтобы дать люфт для снижения в ходе торгов.

Но сами участники рынка играть на понижение не планируют. Как пояснил «Фонтанке» топ-менеджер одной из петербургских сетей АЗС, владельцы заправок решили подстраховаться на тот случай, если намеченная модель сдерживания топливной инфляции даст сбой. «Правительство зафиксировало цены в мелком опте до 31 марта. Но по такой стоимости товара мало, а на бирже цены выше. Ожидаемый рост акциза и НДС с 1 января планируется компенсировать, но как это будет работать, пока не ясно», – пояснил собеседник издания.

Еще одним фактором риска являются мировые цены на нефть, которые в последнее время показывают высокую волатильность. Так, баррель марки Brent на торгах 18 декабря упал почти на 4%, опустившись ниже психологически важной отметки в $ 58. «Может быть, цена вырастет до 80, а может быть, упадет до 45. Из-за этого будет меняться экспортный паритет, который будет оказывать давление на объем предложения на внутреннем рынке», – отмечает участник рынка.

В прошлом году поставщики топлива не всегда учитывали такие риски. «В итоге некоторые компании в прошлом году заключали договор на поставку дизельного топлива по цене 38 рублей за литр. Сейчас цена 47 рублей за литр только в закупке. В такие игры больше никто не хочет играть», – отмечает собеседник издания. Наконец, стоимость конкретной закупки может зависеть от условий поставки. К примеру, чем больше отсрочка платежа и чем дольше срок самого контракта, тем дороже.

Но такая перестраховка может разогнать инфляционные ожидания. Как сообщает «Коммерсант», ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьера Дмитрия Медведева о росте цен из-за подорожания топлива для корпоративных клиентов. Затраты на бензин и дизель в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, говорится в письме. А из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары, предупреждают они.

Участники топливного рынка с такой оценкой не согласны и считают, что как раз такие прогнозы подогревают инфляцию. «Конечно, подорожание топлива ведет к увеличению затрат. Но заявления о том, что цены для корпоративных клиентов выросли на 30%, не соответствуют реальности, а значит, и итоговый рост цен будет ниже», – подчеркнул Олег Ашихмин.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»